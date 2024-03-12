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Культура и отдых

Нижний Новгород станет хоровой и танцевальной столицей России

15 марта 2024 11:08  [3] Культура и отдых

Фото: организаторы фестиваля

Всероссийский арт-фест вокального и хореографического искусства "Песни Мира" пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 24 марта. Как сообщают организаторы фестиваля, в столицу Приволжья прибудут хоровые и хореографические коллективы со всей страны.

По словам художественного руководителя фестиваля Максима Иванова, команда НГЛУ им. Н.А. Добролюбова и хор НГЛУ решили объединить хоровое творчество в один большой фестиваль с танцевальными коллективами самых разных направлений и солистами самых разных жанров!

"Песни мира – это не просто фестиваль, а прежде всего, творческая площадка на которой хоры и хореографические ансамбли из разных городов встречаются и создают новые номера, придумывают что-то новое и неординарное на протяжении всего 4-х дней фестиваля! Уверен, что это будет одно из самых ярких хоровых событий этой весны!", - сказал Максим Иванов.

Участников мероприятия также ждут мастер-классы, прогулки со знакомством с красотами и ремеслами Нижегородской области. А также с богатыми песенными традициями народов, которые проживают не только на территории России, но и во всем мире.

Подробное расписание событий проекта можно найти по ссылке.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть в группе в Вконтакте. Вход для зрителей на все мероприятия свободный, однако необходима электронная регистрация. Подробная информация в группе в ВКонтакте АРТ-ФЕСТ ”ПЕСНИ МИРА.

СПРАВКА:

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ФАДМ "Росмолодежь". Организатором проекта является Академический хор Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. Партнеры проекта Компания "ПРОАРТ” и "Центр поддержки молодежных креативных ииндустрий".

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Теги:
культура Фестиваль
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