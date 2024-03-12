Алексей Антонов: "Сегодняшнее голосование показывает сплочение и единство нашего народа" Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Нижегородцы вместе со всей страной выбирают президента Российской Федерации. Сегодня свой голос отдал руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России", руководитель партийной фракции в Законодательном собрании Нижегородской области Алексей Антонов. Он пришел на избирательный участок с женой и дочкой.

"Очень приятно, что на участках много людей, это значит, что нижегородцы неравнодушны к судьбе нашей страны и хотят выразить свою гражданскую позицию. Поговорил с членами комиссии, у всех хорошее настроение. Многие приходят с детьми или целыми семьями, как и я сам сегодня пришел с супругой и младшей дочкой, приводят пожилых бабушек и дедушек. Я помню, как и сам в детстве приходил с родителями на участок для голосования, это очень хорошо сохранилось в памяти. Все это действительно показывает сплочение и единство нашего народа! Выборы президента – одно из самых важных событий в жизни любого государства. Именно оно определяет дальнейший курс развития страны. И лично для меня голосование на выборах – это долг, это возможность повлиять на судьбу нашей Родины. И хочу показать этот пример своим детям, чтобы, когда придет их время, они тоже не оставались в стороне", - поделился Алексей Антонов.

Он также обратил внимание на удобство сегодняшнего голосования, появление новых возможностей.

"Сегодня все сделано для комфорта людей – голосование проходит три дня. Расширяются форматы – можно традиционно прийти на участки, если по объективным причинам нет такой возможности – члены комиссии могут выехать, например, на дом. Можно проголосовать дистанционно. Все это очень удобно! И, конечно же, я приглашаю всех присоединиться, прийти на участки и выбрать будущее нашей страны!", - сказал Алексей Антонов.