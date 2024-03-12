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Общество

АПЗ передал автомобиль УАЗ участнику СВО

16 марта 2024 15:05  [107] Общество

АПЗ передал автомобиль УАЗ участнику СВО. Как сообщили в пресс-службе предприятия, средства на приобретение машины собрали приборостроители.

Один из работников цеха №37 Арзамасского приборостроительного завода по собственному желанию семь месяцев назад ушел на СВО. Его позывной "Лив". Во время отпуска боец навестил коллег по цеху, рассказал о службе. Также он обратился в заводской профком с просьбой приобрести для их танкового полка, сформированного из нижегородцев, небольшую маневренную машину для разведывательных действий.

Председатель ППО АПЗ Александр Тюрин и координатор проекта Арзамаса по сбору гуманитарной помощи Дмитрий Зименков оперативно нашли автомобиль, а на предприятии объявили срочный сбор средств, которых не хватало на его покупку.

На АПЗ моментально отозвались на просьбу. Большую часть денег, ранее собранную цехами завода и организациями города, выделила профсоюзная организация. Недостающую часть собрали заводчане, значительную лепту внесли работники цеха №37.

"Мы всегда откликаемся на призывы о помощи для участников СВО, считаем своим долгом помогать солдатам, и уж тем более коллеге. Радостно, что участие в сборе принял практически каждый работник цеха. За два дня нужная сумма была собрана, – отметил начальник цеха №37 Александр Аргентов. – Провожая, мы пожелали нашему солдату беречь себя и вернуться домой с победой".

"Это не первая наша помощь и не последняя. Победа куется и на нашем заводе. Своих не бросаем!", - сказал мастер участка цеха №37 Юрий Белозёров.
Перед передачей транспорт подготовили специалисты ООО "ПрестижСервисГрупп". 

"Провели техобслуживание и диагностику. В машине заменили изношенные узлы и агрегаты, отремонтировали топливный аппарат и тормозную систему", – уточнил главный механик ПСГ Евгений Родин.

Кстати, машина отправилась не пустая: в багажник загрузили гуманитарную помощь, которую постоянно приносят неравнодушные люди в пункт сбора в Совете ветеранов АПЗ. Арзамасец взял для сослуживцев самое необходимое – нательное белье и носки, средства личной гигиены.

"Еда у нас есть, кормят хорошо. Зимой радовались вязаным носкам. Вещи, сделанные своими руками, с душой, особенно дороги! Поеду за рулем сам, впереди тысяча километров. Буду продолжать службу, а когда вернусь, снова приступлю к работе на заводе", - рассказал боец.

Александр Тюрин, председатель первичной профсоюзной организации АО "АПЗ":

"Завод активно участвует в сборе гуманитарной помощи с 2014 года. В то время мы открывали сбор для переселенцев из ДНР и ЛНР. В 2022-м начали собирать средства для бойцов и мирных жителей. Много покупаем адресно для арзамасских ребят и целенаправленно везем на передовую. Сейчас собираем заказ еще от одного бойца, с позывным "Воробей", который тоже работал на предприятии. Всего за это время собран не один десяток тонн продукции и порядка 4,5 млн рублей. АПЗ стал настоящим центром сбора помощи всего городского округа: к нам привозят посылки из других предприятий и учреждений, школ и детских садов. Выражаю благодарность всем неравнодушным! Отдельное спасибо председателю Совета ветеранов АПЗ Татьяне Ивановне Сухаревой, которая взяла на себя нагрузку по сбору гуманитарной помощи и ее упаковке перед отправкой. Сегодня мы видим еще один пример сплоченности и отзывчивости нашего большого коллектива".

Текст: Екатерина Ядрова
Фото: Александр Барыкин

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Теги:
АПЗ гуманитарная помощь СВО
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