Нижегородские молодогвардейцы активно принимают участие в выборах президента России Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Активисты "Молодой Гвардии "Единой России" голосуют на выборах президента России по всей Нижегородской области. Так, руководитель регионального отделения Роман Зыков пришел на избирательный участок в Нижнем Новгороде вместе с сыном.

"Пришли с сыном проголосовать. Приучаем молодое поколение участвовать в жизни страны! Сегодня Россия отстаивает свой суверенитет. Мы знаем, что страны Запада будут ставить под сомнение легитимный выбор народа, поэтому важно всем прийти на избирательные участки и проявить свою заинтересованность в судьбе Отечества. Только показав единство, мы сможем дать отпор любым попыткам подорвать легитимность нашего выбора!", - заявил Роман Зыков.

Молодогвардейцы отдают свои голоса и с помощью дистанционного электронного голосования, и очно приходят на избирательные участки, зачастую – даже целыми компаниями, чтобы показать свою сплоченность в эти важные для страны дни. А для многих ребят это голосование стало первым в жизни.

"Сегодня важное событие, и мы собрались вместе с друзьями, чтобы принять участие в выборах президента. Сегодня мы вместе – друзья, товарищи, соратники. Мы выслушиваем друг друга, делимся своими мыслями, идеями и вместе делаем выбор, который повлияет на судьбу нашей Родины. Пусть каждый голос будет услышан. Ведь именно вместе мы создаем светлое будущее для нас всех. Вперед к новым победам!", - поделилась активистка Карина Широкова.

Отметим, что также при поддержке "Молодой Гвардии "Единой России" на площадке Штаба общественной поддержки Нижегородской области работает ситуационный центр по наблюдению за ходом проведения выборов президента РФ. Волонтеры мониторят ход избирательной кампании, а также разоблачают фейковые сообщения в соцсетях. Центр работает 15, 16 и 17 марта с 8.00 до 20.00 часов.