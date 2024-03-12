Евгений Семенов: "Количество просмотров трансляции из студии "НаблюдательНО" достигло 200 тысяч" Политика

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Студия "НаблюдательНО" - проект Общественной палаты Нижегородской области - вела онлайн-трансляцию в дни выборов президента Российской Федерации. За три дня голосования прямые эфиры набрали около 200 тысяч просмотров.

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, автор проекта "НаблюдательНО" Евгений Семенов рассказал о новациях этого года.

"В этом году мы вышли на новый качественный уровень. География проекта заметно расширилась и стала всероссийской. Мы преодолели границы Нижегородской области и вышли на прямую связь со штабами Общественного наблюдения в других городах. К традиционному сценарию онлайн-трансляции добавились новые элементы.

В ходе эфира состоялись включения из Центральной избирательной комиссии РФ, где находился член территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования от Общественной палаты Нижегородской области Кирилл Степанов, участвующий в работе ТИК ДЭГ. Также прошел прямой эфир с Ситуационным центром Общественной палаты России, откуда на связь со студией "НаблюдательНО" выходили известные федеральные эксперты.

И, самое главное, у нас в непрерывном режиме в онлайн-трансляции находятся наблюдатели из самых разных УИК Нижегородской области. Одновременно с этим транслируются фильмы, которые мы специально для этого подготовили, также были квизы и викторины по выборной тематике. Все это создает вокруг процесса наблюдения оживлённую, игровую, очень интересную атмосферу. Количество просмотров трансляции из студии "НаблюдательНО" достигло 200 тысяч", - сообщил Евгений Семенов.

Напомним, что "НаблюдательНО" — проект Общественной палаты Нижегородской области - появился в 2022 году. Основу проекта составляет многочасовая онлайн-трансляция, которая ведется на базе аккаунта Общественной палаты в социальной сети "ВКонтакте". Проект "НаблюдательНО" привлек к себе внимание общественников из других регионов России. Российская ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) признала нижегородский опыт удачным и рекомендовала его к распространению.