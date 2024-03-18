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Бизнес

ОМК запустила корпоративный транспорт в Выксу для сотрудников из Ардатова

18 марта 2024 18:15  [69] Бизнес

Фото: ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) запустила новый корпоративный маршрут: Ардатов – Выкса – Ардатов для удобства иногородних сотрудников, работающих на выксунском заводе ОМК.

Как сообщает пресс-служба компании, микроавтобус уже бесплатно возит заводчан к началу утренних и вечерних смен.

Трансфером смогут пользоваться сотрудники завода, постоянно проживающие в Ардатове.

ОМК последовательно запускает новые направления корпоративного транспорта, начиная с 2008 года. Сейчас на нем ездит порядка 700 жителей Мурома, Вознесенского, Навашина и Кулебак, которые работают на предприятии.

"Выксунский завод ОМК имеет лучший в отрасли коллективный договор, мы постоянно расширяем социальный пакет: даем дотацию на питание, которая покрывает стоимость комплексного обеда в заводской столовой, предоставляем качественное медицинское обслуживание по ДМС, компенсируем затраты на дорогу, а также расширяем маршруты бесплатного корпоративного транспорта для коллег из других районов. Запуск нового направления позволит быстрее добираться до места работы сотрудникам из Ардатова, не имеющим личного транспорта. Приглашаем ардатовцев к нам на работу", - отметила директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.

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Теги:
Выкса ОМК
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