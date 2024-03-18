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Экономика

Депутаты Гордумы обсудили исполнение бюджета Нижнего Новгорода по доходам и расходам за два месяца 2024 года

20 марта 2024 18:27  [84] Экономика

20 марта в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике, в ходе которого депутаты обсудили исполнение бюджета города по итогам первых двух месяцев текущего года.

По данным департамента финансов администрации города, на 1 марта доходная часть бюджета исполнена в сумме 8 млрд 930 млн руб – 12,4% от годового плана, что на 6,6% больше в сравнении с 2023 годом. Сумма безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов составила 5 млрд 543 млн руб.

Собственные доходы города получены в сумме 3 млрд 387 млн руб. По неналоговым доходам за два месяца текущего года в городскую казну поступило 961 млн руб при плане 591 млн руб. По словам директора департамента, доходы перевыполнены по оказанию платных услуг, компенсации затрат государства, использованию имущества, продаже активов и по штрафам.

По итогам двух месяцев расходная часть бюджета города исполнена в сумме 10 млрд 847 млн руб, в том числе за счет собственных средств профинансированы расходы в сумме 5 млрд 328 млн руб.

Наибольший объем расходов пришелся на социальную сферу города – 5 млрд 900 млн руб., содержание дорог - 1 млрд 279 млн руб, реконструкцию нижегородской станции аэрации - 2 млрд 274 млн руб. и поддержку жилищно-коммунального хозяйства – 458 млн руб.

По данным на 1 марта, дефицит составил 1 млрд 917 млн 400 тыс руб. Юрий Мочалкин добавил, что дефицит сложился в связи с полным покрытием кредиторской задолженности 2023 года и опережающим финансированием расходов на содержание дорог. Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита составили 6 млрд 600 млн руб., в том числе за счет привлечения временно свободных средств муниципальных бюджетных автономных учреждений в размере 1 млрд 600 млн руб. под 0% годовых, а также привлечения временно свободных средств участников казначейского сопровождения в размере 5 млрд руб. Данные средства были направлены на погашение задолженности по кредитам кредитных организаций в сумме 4 млрд 330 млн руб., на покрытие дефицита в сумме 1 млрд 917 млн руб. и на пополнение средств остатка бюджета (353 млн руб.).

Объем муниципального долга с начала года снизился на 4 млрд 330 млн руб. и по состоянию на 1 марта 2024 года составил 13 млрд 116,3 млн рублей. В структуре муниципального долга - только бюджетные кредиты, предоставляемые городу министерством финансов Нижегородской области.

Также в ходе заседания депутаты поддержали предложенную департаментом финансов корректировку бюджета Нижнего Новгорода на текущий год и плановый период 2025-2026 годов.

В бюджете города на 2024 год предлагается увеличить доходную и расходную части на 1 435,9 млн руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов в сумме 1 219,8 млн руб. и собственных доходов в общей сумме 216,1 млн руб.

Также за счет межбюджетных трансфертов предлагается увеличить расходы города на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и строительство метро. Кроме того, на основании обращений депутатов городской Думы предлагается перераспределить средства резервного фонда в сумме 7,9 млн руб. на обеспечение деятельности учреждений культуры, образования, физкультуры и спорта и поддержку ТОС.

Обновленные параметры бюджета города на 2024 год с учетом предлагаемых изменений составят: доходы – 75 152,7 млн руб., расходы – 79 034,2 млн руб, дефицит – 3 881,5 млн руб.

Также на заседании постоянной комиссии депутаты обсудили результаты финансово-хозяйственной деятельности МАУК АЭМЗ "Щелоковский хутор" и МП "Нижегородское метро" за 2023 год.

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Теги:
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