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Общество

Евгений Люлин: "Недопустима ситуация, когда во время аварии или потопа на звонки граждан отвечает робот колл-центра"

21 марта 2024 10:22  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Законодательном Собрании Нижегородской области прошло заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.

Депутаты обсудили изменения в региональный закон "О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области".

Законопроектом предлагается назначить сотрудников в органах местного самоуправления районов, которые будут фиксировать обращения граждан по вопросам надежности теплоснабжения и отвечать на них круглосуточно во время отопительного сезона и ежедневно в остальное время.

"Зимой мы получили много жалоб на то, что во время аварии или потопа дозвониться до коммунальных служб крайне трудно, а на звонки отвечает робот колл-центра. В итоге, люди не получают помощь или информацию о произошедшем ЧП, остаются в неведении и недоумении как поступить. Исправить дело должны поправки в закон области "О дополнительных гарантиях права граждан на обращение". Сегодня комитет Законодательного Собрания по ЖКХ и ТЭК внес их на рассмотрение парламента. Поправки расширят и защитят право граждан на обращение. Уполномоченные должностные лица в муниципалитетах будут обязаны отвечать нижегородцам. А самое главное, что не только по телефону и письменно, но также и через государственные информационные системы. Важно, чтобы человек встречал живое сочувствие. В стрессе люди всегда на нервах, хотят прямо сейчас понимать, что случилось. Их собеседниками должны стать те, кто с пониманием и ответственностью сможет быстро решить проблему", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов также подчеркнул, что, когда случается чрезвычайная ситуация надо уметь не только ликвидировать аварию, но и терпеливо и тактично объяснять людям, что делается для ее устранения. "Надеюсь, и то и другое нам удастся закрепить в поправках к закону", - подчеркнул Владимир Беспалов.

Ранее подготовку к паводку обсудили на заседании комитета ЗСНО по экологии.

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Теги:
ЖКХ Законодательное собрание
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