Сотрудники "ТНС энерго НН" провели мастер-класс для студентов НГТУ Общество

Гарантирующий поставщик электроэнергии принял участие в марафоне "Карьера инженера" на базе Нижегородского Государственного Технического Университета имени Р.Е. Алексеева.

Представители "ТНС энерго НН" провели консультации для участников в стендовой сессии и подготовили мастер-класс, в рамках которого молодым людям рассказали о возможностях профессиональной самореализации в выбранной сфере.

В формате дискуссии представители компании затронули тему актуальности профессии инженера в современных реалиях, поделились практическим опытом работы в энергосбытовой компании, ответили на вопросы студентов о перспективах трудоустройства в "ТНС энерго НН" и этапах карьерного пути молодого специалиста.

"Несомненно, такие мероприятия по карьерному развитию полезны как работодателю, так и студентам, которые планируют связать своё будущее с энергосбытовой деятельностью, — подчеркнула начальник отдела кадров Мария Калтаева. — Это хорошая возможность построить прямой диалог, задать все интересующие вопросы лично, а также узнать об открытых вакансиях в компании".