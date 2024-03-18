Нижегородские школьники смогут провести весенние каникулы в центре "Вега" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Региональный центр развития талантов "Вега" в весенние каникулы с 25 по 29 марта организует бесплатные образовательные мастер-классы по науке, искусству, спорту и туризму. Программа ориентирована на школьников в возрасте от 7 до 17 лет.

В рамках проекта "ВегАктивные каникулы" пройдут проектные мероприятия, мастер-классы по дартсу, шахматам, туризму, викторина по краеведению, интеллектуальные игры на знание языков, биологии и географии, а также творческие мастер-классы по семёновской росписи и гончарному искусству.

Все мероприятия пройдут очно в Нижнем Новгороде на площадке центра в парке "Швейцария" (пр. Гагарина, 35а, остановка "Аквапарк").

Организаторы уточнили, что количество мест ограничено. Для участия необходимо зарегистрироваться через сайт "Веги", а также в Навигаторе дополнительного образования.

Напомним, деятельность центра "Вега" ведётся в рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка" нацпроекта "Образование".