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Общество

Почётное звание Нижнего Новгорода как "Города трудовой доблести" закрепили в Уставе

27 марта 2024 18:27  [101] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почётное звание Нижнего Новгорода как "Города трудовой доблести" закрепили в его Уставе. Об этом по итогам заседания Гордумы сообщил глава города Юрий Шалабаев.

"Как всегда у Думы была плотная насыщенная повестка, масса важных вопросов. Но на мой взгляд, самым важным было изменение в Устав, и теперь в нём сказано, что Нижний Новгород – это город трудовой доблести. Я напомню, что в 2021 году Президент своим решением присвоил такое почётное звание нашему городу. Это было абсолютно справедливо, учитывая вклад горьковчан в общую великую Победу", - отметил мэр.

Также Юрий Шалабаев выделил ряд других важных вопросов, которые были поддержаны депутатами.

"Добавили порядка 2 млрд рублей к бюджету. Из них – больше полумиллиарда рублей пойдет на ремонт дорог и транспортную безопасность, больше 700 млн рублей - на обеспечение комфортным жильем наших жителей, кроме того предусмотрены средства на строительство спортивных детских площадок в наших загородных лагерях и другие расходы", – сказал глава города.

Перед началом заседания от лица председателя комитета Государственной Думы по обороне Андрея Картаполова главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву и председателю городской Думы Олегу Лавричеву были вручены Почетные грамоты за участие в формировании и отправке гуманитарных конвоев в зону СВО.

Ранее сообщалось, что депутаты Гордумы поддержали внесение изменений в Устав Нижнего Новгорода.

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Теги:
Устав Юрий Шалабаев
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