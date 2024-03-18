Нижегородские компании на льготных условиях принимают участие в международной выставке UzFood-2024 Бизнес

Четыре нижегородские компании на льготных условиях принимают участие в международной выставке продуктов питания, ингредиентов и технологий пищевого производства UzFood 2024. Мероприятие проходит с 26 по 28 марта в Ташкенте (Узбекистан).

Поездку организовал региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ НО) в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". ЦПЭ НО оплатил расходы на разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также аренду выставочных площадей и мебели.

"Ежегодно площадки выставки UzFood посещают руководители ведущих компаний отрасли, импортеры и дистрибьюторы. В этом году свои товары представляют более 260 предприятий из 26 стран мира. Нижегородцам участие в выставке позволит представить свои товары на международном уровне, обменяться опытом с коллегами, а также провести деловые переговоры с потенциальными партнерами", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Регион на выставке представляют ООО "Эховорлд" (продукция из овощей), ООО "ТММ-Криолайн" (торговое оборудование), ООО УК "Шахунское молоко" (молоко и молочная продукция), ООО "Проспект Экспорт" (подсолнечное масло).

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки ЦПЭ можно по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект МСП инициирован президентом России Владимиром Путиным. На территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.