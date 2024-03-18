Нижегородские компании примут участие в конкурсе "Торговля России" Бизнес

Торговые предприятия Нижегородской области приглашаются для участия в седьмом ежегодном конкурсе "Торговля России". Организатор конкурса - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Основная цель конкурса – выявление и распространение лучших практик российской торговли.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что такие конкурсы – отличная возможность представить локальные торговые марки на федеральном уровне.

"Компании, которые планируют стать участниками конкурса, должны отвечать высоким стандартам качества продукции и уровня обслуживания. При отборе победителей также будут учитываться внешний вид, оборудование объектов, их востребованность", - отметил замгубернатора.

В конкурсе заявлены следующие номинации: "Лучший торговый город", "Лучшая торговая улица", "Лучший нестационарный торговый объект", "Лучшая ярмарка", "Лучший розничный рынок", "Лучший мобильный торговый объект", "Лучший магазин", "Лучший объект фаст-фуда", "Лучший торговый фестиваль", "Лучший оптовый продовольственный рынок", "Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя".

"Конкурс "Торговля России" проводится с 2018 года. Ежегодно региональные организации торговли занимают первые места в различных категориях. Например, в прошлом году победителем в номинации "Лучший розничный рынок" стал Павловский рынок, а годом ранее статус лучшего нестационарного торгового объекта получил бренд "ПельЧеби". Всего за время существования конкурса 13 нижегородских компаний признаны лучшими в стране в разных направлениях», - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам генерального директора ЗАО "Павловский рынок" Олега Кусакина, рынок работает более 20 лет и обеспечивает торговыми площадями почти 500 предпринимателей региона

"Победа в конкурсе – это высокая оценка труда команды, которая развивает объект, занимается реконструкцией площадей. Кроме того, признание бренда на федеральном уровне мотивирует на дальнейший рост. За прошедший год мы выделили помещение для проведения выставок местных мастеров, увеличили количество арендаторов и провели акции, приуроченные к главным праздникам страны. В этом году рассчитываем подтвердить статус лучшего розничного рынка страны и снова подать заявку на конкурс", - рассказал Олег Кусакин.

Для участия в конкурсе участникам необходимо заполнить анкету на сайте. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 27 апреля 2024 года.

Принять участие в конкурсе могут хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, а также органы исполнительной власти, курирующие торговую отрасль, администрации муниципальных образований.

Торжественная церемония награждения победителей состоится на форуме "Неделя российского ритейла" с 27 по 30 мая 2024 года.

Более подробную информацию можно получить по электронной почте: tr@russiant.org.