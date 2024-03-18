Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
28 марта 2024 17:28  [90] Нижегородские компании примут участие в конкурсе "Торговля России"
28 марта 2024 11:25  [184] Нижегородские компании участвуют в международной выставке в Алма-Ате
28 марта 2024 09:07  [198] Нижегородские компании на льготных условиях принимают участие в международной выставке UzFood-2024
27 марта 2024 18:06  [315] Юрий Шалабаев встретился с предпринимателями из Нижнего Новгорода
27 марта 2024 10:50  [815] Конференция "ЦИПР-2024" пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
26 марта 2024 18:32  [358] Корпорация развития представила возможности ОЭЗ "Кулибин" российским химическим предприятиям
26 марта 2024 16:45  [345] Группа ОМК выделит 7,6 млн рублей на поддержку соцпредпринимателей из Выксы и Кулебак
26 марта 2024 16:10  [345] МТС подключила к гигабитному интернету еще 100 тысяч нижегородцев
26 марта 2024 10:22  [374] Корпорация МСП приглашает предпринимателей на встречу в гендиректором Александром Исаевичем 29 марта
25 марта 2024 16:33  [499] Нижегородские предприниматели примут участие в Межрегиональном форуме семейного бизнеса
Бизнес

Нижегородские компании примут участие в конкурсе "Торговля России"

28 марта 2024 17:28  [90] Бизнес

Торговые предприятия Нижегородской области приглашаются для участия в седьмом ежегодном конкурсе "Торговля России". Организатор конкурса - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Основная цель конкурса – выявление и распространение лучших практик российской торговли.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что такие конкурсы – отличная возможность представить локальные торговые марки на федеральном уровне.

"Компании, которые планируют стать участниками конкурса, должны отвечать высоким стандартам качества продукции и уровня обслуживания. При отборе победителей также будут учитываться внешний вид, оборудование объектов, их востребованность", - отметил замгубернатора.

В конкурсе заявлены следующие номинации: "Лучший торговый город", "Лучшая торговая улица", "Лучший нестационарный торговый объект", "Лучшая ярмарка", "Лучший розничный рынок", "Лучший мобильный торговый объект", "Лучший магазин", "Лучший объект фаст-фуда", "Лучший торговый фестиваль", "Лучший оптовый продовольственный рынок", "Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя".

"Конкурс "Торговля России" проводится с 2018 года. Ежегодно региональные организации торговли занимают первые места в различных категориях. Например, в прошлом году победителем в номинации "Лучший розничный рынок" стал Павловский рынок, а годом ранее статус лучшего нестационарного торгового объекта получил бренд "ПельЧеби". Всего за время существования конкурса 13 нижегородских компаний признаны лучшими в стране в разных направлениях», - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам генерального директора ЗАО "Павловский рынок" Олега Кусакина, рынок работает более 20 лет и обеспечивает торговыми площадями почти 500 предпринимателей региона

"Победа в конкурсе – это высокая оценка труда команды, которая развивает объект, занимается реконструкцией площадей. Кроме того, признание бренда на федеральном уровне мотивирует на дальнейший рост. За прошедший год мы выделили помещение для проведения выставок местных мастеров, увеличили количество арендаторов и провели акции, приуроченные к главным праздникам страны. В этом году рассчитываем подтвердить статус лучшего розничного рынка страны и снова подать заявку на конкурс", - рассказал Олег Кусакин.

Для участия в конкурсе участникам необходимо заполнить анкету на сайте. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 27 апреля 2024 года.

Принять участие в конкурсе могут хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, а также органы исполнительной власти, курирующие торговую отрасль, администрации муниципальных образований.

Торжественная церемония награждения победителей состоится на форуме "Неделя российского ритейла" с 27 по 30 мая 2024 года.

Более подробную информацию можно получить по электронной почте: tr@russiant.org.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph