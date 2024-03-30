Замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева посетила с рабочим визитом Нижний Новгород

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Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева посетила с рабочим визитом Нижний Новгород. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области.
Согласно информации, замминистра просвещения РФ приняла участие в стратегической сессии по финансовой грамотности, проводимой Центробанком России.
В рабочую повестку также вошли визиты в образовательные организации региона: "Школу 800" в Сормово, лицей-интернат "Центр одаренных детей" и лицей №40, одну из школ Российской академии наук.
В ходе встреч с руководителями образовательных организаций и педагогическими коллективами обсуждались вопросы развития кадрового потенциала школ и образования детей, проявивших выдающиеся способности в изучении отдельных предметов.
Ранее сообщалось, что нижегородские школьники и студенты вышли в финал Интеллектуальной олимпиады ПФО.
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