Замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева посетила с рабочим визитом Нижний Новгород Общество

Фото: министерство образования и науки Нижегородской области

Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева посетила с рабочим визитом Нижний Новгород. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области.

Согласно информации, замминистра просвещения РФ приняла участие в стратегической сессии по финансовой грамотности, проводимой Центробанком России.

В рабочую повестку также вошли визиты в образовательные организации региона: "Школу 800" в Сормово, лицей-интернат "Центр одаренных детей" и лицей №40, одну из школ Российской академии наук.

В ходе встреч с руководителями образовательных организаций и педагогическими коллективами обсуждались вопросы развития кадрового потенциала школ и образования детей, проявивших выдающиеся способности в изучении отдельных предметов.

Ранее сообщалось, что нижегородские школьники и студенты вышли в финал Интеллектуальной олимпиады ПФО.