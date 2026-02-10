В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородские депутаты поддержали инициативу по запрету овербукинга в гостиницах

10 февраля 2026 16:06 Общество

Нижегородские депутаты поддержали инициативу по запрету овербукинга в гостиницах

Совет Законодательного собрания Нижегородской области поддержал проект изменений в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", направленный на совершенствование правового регулирования в сфере услуг размещения. Об этом сообщила пресс-служба ЗСНО.

Председатель регионального парламента Евгений Люлин отметил, что инициатива имеет принципиальное значение для защиты прав нижегородцев и всех российских туристов. Законопроект призван закрыть существующие пробелы в регулировании отрасли. Сегодня базовые требования и условия оказания услуг закреплены только для гостиниц, тогда как рынок средств размещения активно расширяется, появляются новые форматы, а единых правил для всей сферы до сих пор нет.

Отмечается, что сейчас деятельность гостиниц регулируется специальными правилами, а для апартаментов, гостевых домов и других негостиничных объектов предусмотрена в основном процедура классификации. При этом сегмент таких средств размещения быстро растет, но общие требования к их работе и механизмы защиты прав туристов отсутствуют. Законопроект предлагает установить единые базовые правила оказания услуг, требования к исполнителям, перечень обязательной информации для потребителей и ключевые условия договора на размещение.

Евгений Люлин обратил внимание, что при бронировании апартаментов или гостевых домов туристы нередко оказываются в правовом вакууме. По его словам, предлагаемые изменения формируют понятные и прозрачные правила рынка, закрепляют обязательные требования к средствам размещения и условиям договоров, что станет шагом к более цивилизованной системе и гарантией качества отдыха.

Одной из значимых новаций инициативы является прямой запрет на недобросовестную практику "овербукинга" — продажи большего числа мест, чем имеется в наличии. Если забронированное жилье предоставить невозможно, средство размещения будет обязано за свой счет разместить туриста в объекте аналогичной категории.

Председатель комитета ЗСНО по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков отметил, что правовая неопределенность негативно отражается как на туристах, так и на добросовестном бизнесе. Он подчеркнул, что законопроект направлен на формирование единого правового поля, повышение прозрачности и предсказуемости рынка, что особенно важно для Нижегородской области с ее разнообразием форматов размещения.

Ранее в Государственную Думу был внесен законопроект, целью которого также является защита прав туристов в случае невозможности заселения по подтвержденной брони из-за овербукинга в отеле или ином средстве размещения. Авторы законопроекта также указывают, что правительством РФ уже утверждены Правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения, которые вступают в силу с 1 марта. Однако закрепление ключевых положений на уровне федерального закона позволит повысить эффективность правоприменения и избежать правовых коллизий при рассмотрении споров в судах, прежде всего при защите прав туристов.

