Второй бизнес-форум "Лидеры инвестиций" пройдет в Нижнем Новгороде в мае Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Бизнес-форум "Лидеры инвестиций" для предпринимателей и инвесторов Нижегородской области, а также для бизнесменов из других регионов России и зарубежных стран пройдет в Нижнем Новгороде 15 мая 2024 года.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятие пройдет на двух площадках – в Академии "Маяк" на Нижневолжской набережной и пакгаузах на Стрелке.

Ежегодно с 2006 года, при участии правительства Нижегородской области, в регионе проводился конкурс "Инвестиционный проект года" с целью поощрения наиболее значимых инвестиционных проектов. В прошлом году он прошел в обновленном формате - в виде форума и премии "Лидеры инвестиций". По словам губернатора Глеба Никитина, подобный формат проведения способствует улучшению инвестиционного климата.

"В прошлом году мы увидели рекордный рост объема инвестиций в основной капитал. Регион стал одним из лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. Было реализовано и запущено очень много ярких инвестиционных проектов. Задача региона – не останавливаться на достигнутом и активно продолжать работу по созданию комфортного инвестиционного климата", - подчеркнул Глеб Никитин.

Организаторами форума являются министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области и АО "Корпорация развития Нижегородской области".

Согласно сообщению, в рамках форума планируется проведение ряда сессий по направлениям: привлечение инвестиций, устойчивое развитие и молодежное предпринимательство, а также организация экспозоны. Среди новинок этого года – панельная сессия "Кадры – ключевой элемент стратегии развития страны", во время которой состоится обсуждение вопросов обеспечения кадрами и повышение производительности труда. Кроме того, на форуме пройдет вручение премии "Лидеры инвестиций".

Для участия в форуме необходима регистрация. Пройти ее можно до 14 мая на на сайте форума. Заявку на участие в премии можно подать до 5 мая по ссылке.