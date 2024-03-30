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Общество

"Мастерская новых медиа" объявила набор на новый поток для медийщиков

02 апреля 2024 11:34  [4] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Федеральная образовательная программа для медиатехнологов "Мастерская новых медиа" объявила набор на второй поток медийщиков в 2024 году. Подать заявку и пройти первые этапы отбора необходимо до 19 апреля на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф.

Участниками направления "Медиакоммуникации" могут стать медиаменеджеры, руководители и ведущие сотрудники пабликов и каналов в соцсетях, блогеры, SMM-специалисты, создатели контента. Подать заявку и пройти первые этапы отбора (анкета и творческое задание) необходимо до 19 апреля. Лучшие будут допущены до финального этапа — онлайн-интервью. Участниками обучения станут 75 сильнейших кандидатов. Их ждет несколько очных модулей в Москве. Обучение, а также проживание и питание бесплатное. 

Участники узнают о современных трендах и стандартах работы в новых медиа, особенности создания уникального контента и полезных медиапроектов, о личном бренде в медиа, изучат опыт Мастеров и их команд. После завершения обучения выпускники становятся частью сообщества Мастерской и получают дополнительные возможности развития своих инициатив и саморазвития. 

Особенностью программы является принцип авторских мастерских, когда участники получают опыт от тех, кто определяет развитие современной медиаотрасли. Среди мастеров программы – известные медиаменеджеры Владимир Соловьев, Арам Габрелянов, Кристина Потупчик, начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков, гендиректор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский, руководитель АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак, и другие. Спикеры программы – лучшие специалисты в области медиа, коммуникаций, киноиндустрии. 

В Москве только что завершился первый модуль обучения у участников первого медиапотока, который стал международным. В числе участников – медийщики из Беларуси и Бельгии. 

Основатель "Мастерской новых медиа", заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Юлия Аблец: "Мы открыли в этом году двери для участников из других стран, и теперь у любого русскоговорящего медийщика есть возможность пройти в "Мастерскую новых медиа". Медиа не знает границ, а интерес к программе иностранных участников говорит о том, что все попытки отменить Россию ожидаемо ни к чему не привели. В этом году очень высокий конкурс на Мастерскую – 42 человека на место, поэтому уровень участников, которые прошли на программу, очень высокий". 

Генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский: "У ребят не просто удовлетворение какого-то тщеславия, амбиций или просто любопытства. Это ясно выраженное практическое желание делать и создавать проекты. Именно это наводит на хороший результат. Я думаю, что в этом году мы постараемся сделать занятия, максимально направленные на результат, и сконцентрируемся на конкретных вещах, таких как короткие видео, интервью и работа со спецификой общения с людьми".

Председатель совета директоров агентства "К2", медиаменеджер Кристина Потупчик: "В прошлом году в Мастерской мы попытались найти тех ребят, которые готовы работать в наших медийных проектах в Telegram. В этот раз мы ищем тех, кто готов выстроить свой личный бренд в Telegram и может от первого лица создать нишевый канал и стать микроинфлюенсером".

О программе 

"Мастерская новых медиа" – программа для медиа- и PR-технологов. Развивает крупнейшее сообщество медиаспециалистов, которое формирует конструктивную и безопасную информационную среду, реализует полезные медиапроекты. Программа создана "Диалогом" и Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко на встрече с выпускниками отмечал, что Мастерская формирует кадровый резерв Президента России в сфере новых медиа. 

Выпускниками программы являются 840 человек из 85 регионов, еще более 5 тыс. человек стали участниками мероприятий Мастерской. Выпускники реализуют более 160 полезных проектов, организовали десятки информационных кампаний по продвижению актуальной повестки. Более 250 выпускников получили серьезное карьерное продвижение – стали ведущими и экспертами крупных федеральных медиапроектов и медиа, становятся кураторами информационной работы в регионах, организаторами медиасопровождения знаковых федеральных мероприятий и проектов. Более 50 выпускников стали постоянными экспертами и спикерами форумов и мероприятий, только в 2023 году приняли участие в 460 событиях в России и за рубежом.

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