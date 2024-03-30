Прием заявок на проект "Команда креативных практик" в Нижегородской области начнется 8 апреля Бизнес

Фото: АНО "Центр 800"

Прием заявок на участие во второй волне проекта АНО "800" "Команда креативных практик" начнется 8 апреля и продлится до 28 апреля.

Как сообщают организаторы, проект направлен на развитие и поддержку лучших инициатив в сфере креативных индустрий.

Творческие инициативы нижегородцев будут поддержаны по шести направлениям: гастрономия, мода, ремесло, кино, искусство и театр. Вторая волна сбора заявок будет направлена на работу с начинающими представителями креативных индустрий. Размер грантовой поддержки составит до 200 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы в Нижегородской области.

Во время второй волны пройдут обучающие семинары для начинающих специалистов, в которых примут участие эксперты и кураторы по доработке проектной заявки для участия в грантовом конкурсе.

Необходимую информацию и методические рекомендации по заполнению заявок можно найти на сайте проекта. Также здесь опубликованы видеоматериалы, которые помогут в заполнении проектной заявки и повысят шансы на успех.