Энергетики Нижегородского филиала "Т Плюс" наградили победителей конкурса в лицее №38 Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" наградил победителей конкурса работ на темы энергетики учащихся лицея № 38 Нижнего Новгорода с углубленным изучением физики и технических дисциплин.

Ежегодный конкурс для старшеклассников-лицеистов проходит в рамках "Человек и энергия", который компания и лицей реализуют с 2006 года.

Участникам в этом учебном году была предложена тема "Тепловая энергетика: новые идеи и решения". Старт конкурса по традиции был объявлен в ходе Декады энергетики, проходившей в лицее в ноябре – декабре.

В этом году в творческое соревнование вступили 42 лицеиста. Победителем конкурса признан десятиклассник Алексей Глуздов, представивший действующую модель электростанции на водороде. Вторыми призерами стали Ирина Левина и Дарья Слепова, третьи места присуждены Дарье Братановой и Николаю Крештопову. Остальные десять финалистов получили поощрительные призы. Благодарностью "Т Плюс" за подготовку призеров отмечены учителя Андрей Еделев, Надежда Тукова, Вера Битюрина, Светлана Тесакова, Михаил Каленов.

Награды на состоявшейся 2 апреля церемонии вручила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций "Т Плюс" в Нижнем Новгороде Ирина Ромачева.

"Лицей №38 известен высоким уровнем подготовки своих воспитанников, и наша цель – познакомить их с современной энергетикой, заинтересовать этой профессией, – отметила она. – Рассчитываем, что впоследствии, получив высшее образование, кто-то из сегодняшних лицеистов придет работать на наши объекты".