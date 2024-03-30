Глеб Никитин: "Ураза-байрам дает возможность прикоснуться к истокам религии" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с праздником Ураза-байрам.

"Дорогие друзья! Всех мусульман сердечно поздравляю с праздником Ураза-байрам!

Этот праздник широко отмечают во всем мире, с ним связано много древних традиций, объединяющих разные поколения. Ураза-байрам дает возможность прикоснуться к истокам религии, еще раз понять смысл и значение слов, идущих из глубины веков. Праздник знаменует собой окончание священного месяца Рамадан, с которым связаны важнейшие духовные практики ислама. Это наполняет Ураза-байрам светлыми чувствами радости и сопричастности", - говорится в тексте поздравления.

"В этот день хочется поблагодарить всех представителей мусульманской общины Нижегородской области, кто работает на укрепление межконфессионального и межнационального мира. Веками здесь жили и трудились бок о бок представители самых разных народов. Важно помнить об этом, сохранять и изучать наследие прошлого, создавая вместе на этой основе новое.

Всем, кто отмечает Ураза-байрам, желаю здоровья, благополучия и успехов во всем! С праздником!", - сказал губернатор.