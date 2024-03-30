Специалисты "Т Плюс" рассказали старшеклассникам нижегородского лицея №38 о профессии энергетика Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" выступил партнером ежегодного профориентационного фестиваля "Управление карьерой: шаг в будущее", прошедшего 2 апреля в лицее № 38 Нижнего Новгорода с углубленным изучением физики и технических дисциплин.

Проф-сессию для старшеклассников провели начальник управления подбора и адаптации персонала Анастасия Федосеева и начальник отдела повышения эффективности производства ТЭЦ Дмитрий Буров. Они рассказали лицеистам о возможностях реализации потенциала, которые создает молодым специалистам работа в "Т Плюс", молодежных, экологических, спортивных мероприятиях, в которых участвуют сотрудники компании.

"Мы хотим показать одаренным, целеустремленным, хорошо подготовленным старшеклассникам, а именно такие учатся в лицее, что современная энергетика открывает перед ними большие перспективы", – говорит Анастасия Федосеева.

Лицей №38 создан в 1991 году. Нижегородский филиал "Т Плюс" выступает социальных партнером лицея в рамках проекта "Лицей – вуз – предприятие". Профориентационный фестиваль "Управление карьерой: шаг в будущее" прошел в этом году в лицее четвертый раз.