Должникам-физическим лицам Нижегородской области с начала года начислено 7,9 млн рублей пени Общество

"ТНС энерго НН" напоминает клиентам о необходимости своевременной оплаты потребленной электроэнергии и недопустимости накопления задолженности во избежание штрафных санкций.

По закону, оплачивать счета за потребленный ресурс необходимо до 10-го числа каждого месяца. Именно эта дата является определяющей для начисления пеней физическим лицам в случае просрочки платежа. Если клиент не оплачивает счет за электроэнергию больше месяца, то ему начисляется неустойка. Для физических лиц с 31-го дня просрочки платежа размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а с 91-го дня — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

С начала 2024 года в Нижегородской области гарантирующий поставщик начислил 135 795 должникам-физическим лицам 7,9 млн рублей пени за просрочку платежа.

Во избежание возникновения дополнительных расходов и штрафов "ТНС энерго НН" настоятельно рекомендует своевременно и в полном объеме оплачивать потребленную электроэнергию.

Погасить задолженность и оплатить текущие начисления можно через дистанционные сервисы компании: на официальном сайте nn.tns-e.ru без предварительной регистрации, используя банковскую карту или в личном кабинете; с помощью мобильного приложения "ТНС энерго"; через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.