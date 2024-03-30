Михаил Мишустин: "Правительство в своей работе опирается на "Единую Россию" Политика

Работе кабмина по повышению благосостояния граждан, поддержке семей с детьми, развитию экономики и регионов, модернизации объектов здравоохранения и образования и другим направлениям был посвящен ежегодный отчет Правительства в Госдуме 3 апреля.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, работа с парламентом помогла Правительству принять решения, которые обеспечили социальные обязательства перед людьми, поддержали регионы, реализовали мероприятия в рамках СВО. Многие меры законодательно обеспечила "Единая Россия".

"Проиндексировали пенсии, выплаты и пособия. Увеличиваем МРОТ – темпами, которые опережают инфляцию. Зарплаты миллионов работников зависят от этого показателя. В зоне постоянного внимания Правительства и вопросы оплаты труда сотрудников бюджетного сектора: педагогов и преподавателей вузов, врачей и другого медперсонала, специалистов социальной и культурной сфер, науки", - сказал Михаил Мишустин.

Он отметил работу в сфере занятости. По инициативе "Единой России" проходит реформа служб занятости и выделены дополнительные средства на это.

"Уже открылось более 400 современных кадровых центров. Там помогают найти вакансию с учетом индивидуальной ситуации. Если человек захочет, ему предлагают временные работы. В прошлом году их получили примерно 100 тысяч граждан. Еще почти 200 тысяч прошли переобучение. Среди них – молодежь, люди предпенсионного возраста", - рассказал премьер-министр.

Развивает Правительство и целостную систему поддержки материнства и детства с момента беременности женщины.

"С прошлого года запустили единое пособие. Оно было назначено почти на 11 миллионов детей и примерно 400 тысяч будущих мам. Родителям выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Оно увеличено практически наполовину. Выросла максимальная сумма помощи по беременности и родам - до 565 тысяч рублей. Действует программа маткапитала. Чаще всего эти средства идут на улучшение жилищных условий. В 2023 году так поступили порядка 670 тысяч семей", - сообщил Михаил Мишустин.

В сфере образования глава кабмина выделил программу капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует с Минпросвещения. По ней обновлено более 4 тысяч зданий. Также активно реализуются и другие инициативы партии.

"Продолжается строительство новых школ. Если до занятий долго добираться, помогают школьные автобусы. В российские субъекты поставили почти 3 тысячи таких машин в 2023 году. Всем младшеклассникам предоставляется бесплатное горячее питание за счет федерального бюджета", - отметил премьер.

С сентября 2024 года ежемесячную надбавку в 5000 рублей будут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. Сейчас такие доплаты уже получают классные руководители. В удвоенном размере – в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч человек. Партия предусмотрела в федеральном бюджете средства на эти цели.

В здравоохранении учтены предложения "Единой России" о финансировании программы модернизации первичного звена. Она позволила реконструировать 3,5 тысячи объектов в регионах.

"Закуплено 147 тысяч единиц медицинского оборудования. Около 5 тысяч машин скорой помощи, и втрое больше машин для перевозки врачей и фельдшеров", - сообщил глава кабмина.

Масштабное обновление затрагивает общественные пространства и дворы. Как сообщил Михаил Мишустин, по программе "Формирование комфортной городской среды" преобразили более 65 тысяч пространств. Голосование за объекты благоустройства в этом году "Единая Россия" проводит вместе с Минстроем до 30 апреля.

Премьер-министр выделил опыт "Единой России" в модернизации социальных объектов.

"С учетом огромной эффективной сети "Единой России" создан механизм действенной реализации проектов. Нам это очень помогает", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Успешно реализуются и другие программы, которые Правительство разрабатывало при участии партии. Например, программа "Профессионалитет", которая помогает в выполнении поставленной Президентом задачи по подготовке специалистов, охватывает уже 900 колледжей. "Единая Россия" добилась дополнительного финансирования на нее.

По программе социальной догазификации, реализацией которой партия занимается вместе с "Газпром Межрегионгаз", в прошлом году подключили на 40% домов больше, чем годом ранее, отметил Михаил Мишустин. А на комплексное развитие села в прошлом году направили 64 миллиарда рублей. Это позволило продолжить строительство дорог, провести работы по благоустройству, улучшить жилищные условия на селе.

Отдельно он выделил инициативы по поддержке участников СВО, в том числе – предложение рабочей группы по СВО о преимуществах при поступлении участников спецоперации в вузы; работу над развитием поддержки многодетных семей; инициативы в промышленности и внешней экономике.

В заключение премьер-министр подчеркнул, что Правительство и дальше будет делать все необходимое, чтобы широкие возможности для жителей были доступны в каждом регионе страны.

"Будем делать так, чтобы наши дети ходили в современные садики, школы, посещали интересные, полезные секции. Жители получали качественное лечение, в том числе – и высокотехнологичное. Жили в хороших домах, благоустроенных городах, поселках, пользовались удобным общественным транспортом, могли найти себе профессию по душе, развиваться. Прочная база для такой работы создана", - заключил Михаил Мишустин.

По итогам отчета депутат Госдумы, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета "Единой России" Роман Любарский отметил, что работа Правительства построена по принципу "Государство для человека".

"Основной темой отчета стала деятельность Правительства по созданию комфортных условий для жизни граждан нашей страны в свете послания Президента Федеральному Собранию. Правительством уже проделана большая работа: увеличен МРОТ и проиндексированы социальные пособия, увеличено финансирование на зарплаты медицинских работников и соцконтракты. В программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер" приняли участие уже более 6,5 тыс. медицинских работников. В ближайшее время по поручению Президента будет запущена программа "Земский работник культуры", инициатором которой выступила "Единая Россия". Большое внимание уделяется благоустройству. Капремонт школ, социальная догазификация, развитие сельских населенных пунктов, поддержка многодетных семей и участников СВО, цифровизация государственного управления – все эти пункты отчета говорят о главном - работа Правительства построена по принципу "Государство для человека", - подчеркнул депутат.

Напомним, многие законодательные инициативы, программы и проекты были предложены фракцией "Единой России" по результатам встреч с избирателями, обращениям и запросам граждан. Большинство из них включены в народную программу партии. Участие в формировании программного документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране.