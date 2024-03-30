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Экономика

Александр Шаронов: "Разработка всей нормативно-правовой базы Нижегородской области строится на основе постоянного общения с гражданами"

05 апреля 2024 11:28  [113] Экономика

"За прошедшие 30 лет в стране изменилось многое: экономика, законодательные механизмы, социально-общественная жизнь. Но все эти годы для депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области всех созывов главным приоритетом было совершенствование правовой базы, которая способствует развитию Нижегородского региона и благополучию его жителей. В том числе благодаря этому Нижегородская область по многим показателям сегодня занимает лидирующие места среди регионов России", - заявил председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области Александр Шаронов.

"Отмечу, что многие принятые законопроекты – это результат обращений избирателей. Разработка всей нормативно-правовой базы области строится на основе постоянного общения с гражданами. Каждая инициатива выносится на обсуждение, порой вызывает горячие споры у моих коллег, но в этом живом обсуждении и рождается истина. Благополучие жителей Нижегородской области, решение их насущных проблем – главная задача депутатского корпуса. Приоритетным направлением в деятельности депутатов все эти годы была и остается социальная политика", - подчеркнул Александр Шаронов.

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Теги:
Александр Шаронов Законодательное собрание экономика
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