Василий Суханов: Впереди нас ждут новые вызовы, с которыми мы должны справиться" Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

"За 30 лет успело смениться не одно поколение депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области, многие из которых отметились важнейшими для планомерного развития нашей области инициативами. Разумеется, те результаты, которые мы видим сегодня, не могли быть достигнуты без совместной работы с правительством региона, прокуратурой и другими профильными структурами, которым хочется сказать огромное спасибо за вовлеченность, неравнодушие и ответственность. Благодаря им удалось реализовать такие замечательные начинания, как создание Градостроительного кодекса Нижегородской области и принятие регионального закона "Об основах регулирования градостроительной деятельности", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

"За последние годы в органах власти Нижегородской области была модернизирована система получения обратной связи и межведомственного взаимодействия, следствием которой стали новые градостроительные нормативы – одни из лучших в России! Буквально в прошлом году впервые на моей памяти к этой работе был привлечен депутатский корпус. Кроме того, на сегодняшний день мы приступили к решению двух ключевых проблем, долгое время являвшихся настоящими "болевыми точками" региона, - строительству социальной инфраструктуры: детских садов, школ, поликлиник, больниц в жилых микрорайонах, а также расселению нижегородцев из ветхого и аварийного фонда. Надеюсь, что до 2035 года вместе мы сможем оптимизировать работу в этих направлениях путем ежегодного строительства не менее 3-4 социальных объектов и создания схемы быстрого и качественного переселения жителей проблемных домов в новые квартиры, отвечающие современным стандартам безопасности и комфорта", - подчеркнул Василий Суханов.