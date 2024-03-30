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Культура и отдых

Нижегородцев приглашают принять участие в фестивале "Севастополь собирает друзей"

08 апреля 2024 09:40  [110] Культура и отдых

Фото: организаторы фестиваля

Творческие коллективы и исполнители из Нижегородской области приглашаются к участию в Международном фестивале русской культуры и искусства "Севастополь собирает друзей".

Как сообщают организаторы, в этом году фестиваль пройдет под девизом "Каждая российская семья – хранительница традиций, культуры и искусства".

В этом году конкурсы пройдут как очно, так и заочно. В общей сложности запланировано 26 различных мероприятий:

– патриотические акции-концерты в поддержку СВО и Вооруженных сил России;

– международные, всероссийские и региональные конкурсы; – всероссийский телепроект; 

– танцевальная акция "Я люблю тебя, Севастополь";

– торжественная церемония вручения премии за достижения в области культуры и искусства; 

– концерты лучших творческих коллективов Севастополя и Республики Крым;

– съёмка и премьера документальных фильмов и видеоклипов.

Главная миссия фестиваля — это пропаганда традиционной российской культуры и искусства. Фестиваль проводится на некоммерческой основе, участие в нем для творческих коллективов и исполнителей бесплатное.

Дополнительную информацию о фестивале можно найти на сайте "Севастополь собирает друзей-2024". Подать заявку можно в официальной группе ВКонтакте  

СПРАВКА:

Патриотический проект – международный фестиваль русской культуры и искусства "Севастополь собирает друзей" - был учрежден в Севастополе в 2003 году русскими общественными организациями. Проект был возрожден в 2019 году. За прошлый год было организовано и проведено 19 конкурсов, мероприятий и патриотических акций, в которых приняли участие более 10,5 тыс. человек.  

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Теги:
Конкурсы Музыка
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