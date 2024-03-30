Нижегородцев приглашают принять участие в фестивале "Севастополь собирает друзей"

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Творческие коллективы и исполнители из Нижегородской области приглашаются к участию в Международном фестивале русской культуры и искусства "Севастополь собирает друзей".
Как сообщают организаторы, в этом году фестиваль пройдет под девизом "Каждая российская семья – хранительница традиций, культуры и искусства".
В этом году конкурсы пройдут как очно, так и заочно. В общей сложности запланировано 26 различных мероприятий:
– патриотические акции-концерты в поддержку СВО и Вооруженных сил России;
– международные, всероссийские и региональные конкурсы; – всероссийский телепроект;
– танцевальная акция "Я люблю тебя, Севастополь";
– торжественная церемония вручения премии за достижения в области культуры и искусства;
– концерты лучших творческих коллективов Севастополя и Республики Крым;
– съёмка и премьера документальных фильмов и видеоклипов.
Главная миссия фестиваля — это пропаганда традиционной российской культуры и искусства. Фестиваль проводится на некоммерческой основе, участие в нем для творческих коллективов и исполнителей бесплатное.
Дополнительную информацию о фестивале можно найти на сайте "Севастополь собирает друзей-2024". Подать заявку можно в официальной группе ВКонтакте
СПРАВКА:
Патриотический проект – международный фестиваль русской культуры и искусства "Севастополь собирает друзей" - был учрежден в Севастополе в 2003 году русскими общественными организациями. Проект был возрожден в 2019 году. За прошлый год было организовано и проведено 19 конкурсов, мероприятий и патриотических акций, в которых приняли участие более 10,5 тыс. человек.
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