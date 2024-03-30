Пожар произошел в промзоне Дзержинска утром 8 апреля Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар произошел в промзоне Дзержинска утром 8 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, загорелось производственное здание, расположенное на Игумновском шоссе.

Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара 2.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение на 3-м этаже здания.

Из здания было эвакуировано 125 человек.

В тушении задействованы 56 специалистов МЧС РФ и 15 единиц техники.

Как сообщалось ранее, возгорание торгового павильона потушили на улице Львовской в Нижнем Новгороде.