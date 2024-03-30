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Пожар произошел в промзоне Дзержинска утром 8 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Согласно информации, загорелось производственное здание, расположенное на Игумновском шоссе.
Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара 2.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение на 3-м этаже здания.
Из здания было эвакуировано 125 человек.
В тушении задействованы 56 специалистов МЧС РФ и 15 единиц техники.
Как сообщалось ранее, возгорание торгового павильона потушили на улице Львовской в Нижнем Новгороде.
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