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Общество

Владимир Солдатенков: "Нижегородская область стала первым регионом, где были закреплены единые требования к способам оплаты проезда"

08 апреля 2024 17:23  [102] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

"С учетом кардинального изменения федерального законодательства в сфере транспортного обслуживания с 2017 года началась активная работа по формированию региональной законодательной базы. За последние семь лет было принято пять новых базовых законов. Один из самых значимых направлен на усиление контроля за перевозчиками. На законодательном уровне ужесточили требования к соблюдению расписания движения общественного транспорта, предоставили возможность привлечения частных инвестиций в электротранспорт, инициировали новую систему тарифов с распространением пересадок и льгот на частные маршрутки. 

Мы первыми в стране на региональном уровне установили запрет на высадку из общественного транспорта безбилетных детей, после чего аналогичные меры приняли на федеральном уровне. Нижегородская область стала первым регионом страны, где были закреплены единые требования к способам оплаты проезда. Появился безналичный расчёт, что позволило устранить территориальные барьеры между Нижним Новгородом и областью в реализации прав граждан на льготный проезд", - подчеркнул председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.

"Значительное внимание уделялось развитию транспортной инфраструктуры региона, в том числе метрополитена. В 2019 году принят базовый Закон об организации транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом в Нижегородской области. При этом отдельная статья закона области посвящена видам государственной поддержки организаций, осуществляющих перевозку внеуличным транспортом. 

До конца 2024 года должен быть утверждён стандарт транспортного обслуживания. Предполагается установить показатели доступности, безопасности и комфорта для пассажиров. Регион ждут глобальные инфраструктурные изменения в плане строительства новых развязок, станций метро. Системная совместная работа законодательной и исполнительной власти в этих направлениях позволяет модернизировать транспортную систему, в том числе, с привлечением федеральных ресурсов" - заключил Владимир Солдатенков.

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Теги:
Владимир Солдатенков Законодательное собрание
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