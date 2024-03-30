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Победителей конкурса "Я против терроризма!" наградили в Нижнем Новгороде

08 апреля 2024 18:55  [72] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде наградили победителей и дипломантов конкурса "Я против терроризма!".

Как сообщает городской департамент по социальной политике, награды получили 38 победителей и 14 дипломантов.

Всего на конкурс было подано 280 заявок, из них на городской этап было допущено 237 работ.

Конкурс прошел в номинациях "Плакат антитеррористической направленности", "Видеоролик антитеррористической направленности", "Фотография антитеррористической направленности", "Мультимедийная презентация по профилактике терроризма и экстремизма антитеррористической направленности" и "Творческая работа "Герои антитеррора", в которой участником необходимо было написать стихотворение, эссе или литературное произведение.

Победители были определены в двух возрастных категориях: 10-13 лет и 14 -17 лет.

Отмечается, что организовали конкурс Центр военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода. Соорганизаторами выступили комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Нижнего Новгорода, департамент образования и департамент по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что лучших социальных участковых наградили в Нижнем Новгороде.

 

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Теги:
Конкурсы Патриотизм Терроризм
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