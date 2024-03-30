Корректировку регионального закона о капремонте обсудили в нижегородском Заксобрании Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Законодательном Собрании Нижегородской области прошло совещание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу, на котором обсуждались изменения в региональный закон "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области". Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Участники совещания обсудили нормы законопроекта о порядке внесения изменений в региональную программу капремонта многоквартирных домов, а также поступившее предложение администрации Нижнего Новгорода, по которому принято решение о разработке поправки к законопроекту.

"Вместе с коллегами из профильного министерства, государственной жилищной инспекции, муниципальных образований и другими экспертами мы обсуждаем корректировки в региональный закон о капремонте. В настоящее время программа капитального ремонта формируется, исходя из даты строительства многоквартирного дома, даты последнего проведения капремонта. Эта система продолжить работать, но главная цель предлагаемых изменений – организовать проведение капремонта, исходя именно из технического состояния многоквартирных домов.

Необходимо предусмотреть в законе возможность передвигать сроки и своевременно проводить ремонтные работы в многоквартирных домах, которые в нем нуждаются в первоочередном порядке", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

Ранее сообщалось, что депутаты Гордумы оценили итоги реализации программы капремонта образовательных организаций в Нижнем Новгороде.