Рейс из Нижнего Новгорода в Сочи задерживают почти на сутки Общество

Фото: Кира Мишина

Рейс авиакомпании Nordwind из Нижнего Новгорода в Сочи задерживается почти на сутки. Причиной стали ограничения в аэропорту города-курорта.

Накануне Сочи подвергся самой продолжительной атаке дронов. В связи с этим воздушную гавань временно закрывали, что повлияло на расписание вылетов и прилетов.

Самолет из аэропорта имени В.П. Чкалова должен был отправиться 11 марта в 17:10. Позже время вылета перенесли на 13:25. По последним данным онлайн-табло, рейс запланирован на 15:35 — при условии, что не будут введены новые ограничения.

Ночью ограничения на полеты над Сочи сняли. Ожидается, что самолет из города-курорта в Нижний Новгород вылетит в 11:20.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили порядок действий при задержке или отмене авиарейса.