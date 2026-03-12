Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Общество

Рейс из Нижнего Новгорода в Сочи задерживают почти на сутки

12 марта 2026 10:11 Общество
Рейс из Нижнего Новгорода в Сочи задерживают почти на сутки

Фото: Кира Мишина

Рейс авиакомпании Nordwind из Нижнего Новгорода в Сочи задерживается почти на сутки. Причиной стали ограничения в аэропорту города-курорта.

Накануне Сочи подвергся самой продолжительной атаке дронов. В связи с этим воздушную гавань временно закрывали, что повлияло на расписание вылетов и прилетов.

Самолет из аэропорта имени В.П. Чкалова должен был отправиться 11 марта в 17:10. Позже время вылета перенесли на 13:25. По последним данным онлайн-табло, рейс запланирован на 15:35 — при условии, что не будут введены новые ограничения.

Ночью ограничения на полеты над Сочи сняли. Ожидается, что самолет из города-курорта в Нижний Новгород вылетит в 11:20.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили порядок действий при задержке или отмене авиарейса.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Авиаперевозки Аэропорт беспилотники
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных