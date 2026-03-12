Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Студентка НИУ Президентской академии взяла бронзу на Всероссийской олимпиаде по праву

12 марта 2026 10:20 Общество
Студентка НИУ Президентской академии взяла бронзу на Всероссийской олимпиаде по праву

Фото: НИУ Президентской академии

Студентка НИУ Президентской академии Дарья Ефимова заняла III место на Х Всероссийской Олимпиаде по праву. Организатором Олимпиады выступил Южно-Уральский технологический университет.

"Мероприятие было направлено на популяризацию юридических знаний и развитие интереса к правовой науке среди молодежи, способствуя подготовке квалифицированных специалистов в области юриспруденции", - пояснила директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.

Олимпиада включала два ключевых этапа: тестирование и решение комплексных заданий, среди которых – правовые задачи, ребусы и тематический кроссворд.

В олимпиаде приняло участие более 400 студентов, представляющих вузы и колледжи таких городов как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Челябинск, Тюмень, Уфа, Магнитогорск, Курган, Новый Уренгой, Мурманск, Озерск, Троицк, Касли, Пласт и др.

"Это не просто проверка знаний, а настоящий профессиональный тренинг. Основной пласт заданий в этом году был посвящён Конституции РФ, и это просто отличная база для будущих управленцев в сфере государственного и муниципального управления, ведь знание главного закона страны и основ конституционного строя закладывает фундамент для понимания всех механизмов власти и прав граждан. Было сложно, но очень интересно, и я очень рада, что смогла достойно представить наш Нижегородский институт управления", — поделилась студентка Нижегородского института управления Дарья Ефимова.

Участники показали высокий уровень юридической подготовки, продемонстрировали мастерство в исследовательской деятельности и умение творчески применять знания для решения сложных правовых вопросов. Особое внимание было уделено инновационным подходам к решению правовых задач, а также активному использованию современных цифровых инструментов в юридической практике, что свидетельствует о высоком уровне компетенций участников и их готовности к современным вызовам юридической профессии.

"При подготовке юристов важно обеспечивать комплексную работу над теоретическими знаниями и практическими задачами, позволяющими студентам прочувствовать смысл юридической деятельности. Участие в олимпиадах также воплощает идею тренировки на реальных задачах. Состязательность же мотивирует к достижениям. В юридической профессии саморазвитие определяет успешность, поэтому факультет поддерживает и поощряет участие в олимпиадах разного уровня сложности м территории охвата", - отметила декан юридического факультета НИУ Президентской академии Наталья Кирюшина.

