Опыт ОМК войдет в сборник рекомендаций РСПП для бизнеса по поддержке семей сотрудников Бизнес

Фото: ОМК, архив

Успешные практики группы ОМК по поддержке сотрудников и их семей войдут в тематический сборник Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) для бизнеса, в котором соберут лучший опыт промышленных компаний России.

Сборник РСПП планирует разработать к осени 2024 года. Решение его издать приняли участники круглого стола "Поддержка семьи, детства, материнства, работников с семейными обязанностями", который по инициативе РСПП состоялся в Москве.

Президент ОМК Наталья Еремина поделилась с участниками круглого стола практиками ОМК по системной поддержке семей.

В частности, рассказала о мерах, которые распространяются на всех сотрудников группы ОМК и снижают нагрузку на их семейный бюджет. Так, ОМК предоставляет трудовому коллективу льготы на питание, сотрудники могут бесплатно взять комплексные обеды в заводских столовых. При трудоустройстве ОМК оформляет полисы дополнительного медицинского страхования, сотрудники бесплатно получают медицинскую помощь в коммерческих клиниках, в том числе в выходные и праздничные дни. Компания помогает в трудной жизненной ситуации, выдает льготные оздоровительные путевки, в том числе детям. Также ОМК помогает многодетным и одиноким родителям, а также родителям детей-инвалидов приобретать детские товары. Например, в 2023 году компания выдала сотрудникам более 2,5 тысяч сертификатов на покупку одежды, книг, школьных принадлежностей и спортинвентаря на маркетплейсах.

Президент ОМК обратила внимание участников встречи в РСПП, что для поддержки семей в малых промышленных городах необходимо развивать инфраструктуру. В пример Наталья Еремина привела город Выксу в Нижегородской области, где расположен крупнейший завод ОМК. За последние 20 лет компания вложила в развитие инфраструктуры и социальной сферы этого малого города 27 млрд рублей, в ближайшие пять лет вложит еще около 30 млрд рублей. Для сотрудников завода ОМК построит 5 тыс. квартир, во дворах новых микрорайонов будут детские и спортивные площадки. По инициативе ОМК в рамках государственно-частного партнерства в Выксе возведут современный медицинский центр с роддомом. Он будет обслуживать по системам ОМС и ДМС около 170 тыс. жителей Выксы и трех соседних районов. Компания поддерживает школы города, финансирует спортивные секции, проводит научные, творческие и профориентационные мероприятия, помогая родителям всесторонне развивать детей, беря на себя часть семейных затрат. Фестиваль современной городской культуры "Выкса-фестиваль", который компания и фонд "ОМК-Участие" проводят с 2011 года, также во многом направлен на поддержание семейных ценностей.

"Для нас важно, чтобы в Выксе оставались молодые люди, сюда переезжали молодые профессионалы с семьями, а семьи становились многодетными. Чтобы это осуществить, компания разработала стратегию развития города до 2030 года. Мы решили, что помимо отдельных проектов нужно системно решать проблемы жителей. Нам нужно самим создавать в городе среду, которая будет комфортной для людей. Приоритетными являются самые чувствительные области - медицина, жилье, транспорт, досуг, городская инфраструктура. Мы видим эти проблемы и хотим решать их так, как это принято у нас - продуманно, системно, комплексно", - сказала на круглом столе в РСПП Наталья Еремина. Также президент ОМК отметила, что нужно развивать программы семейной ипотеки, а также предусмотреть удобный график работы и программы самореализации для молодых мам.

СПРАВКА:

ОМК предоставляет меры поддержки и гарантии прав системно, в соответствии со своей социальной политикой. Компания устанавливает меры поддержки в диалоге с заинтересованными сторонами, при этом они должны вносить измеримый вклад в достижение национальных целей России и целей устойчивого развития ООН. Наряду с материальной поддержкой многодетных и одиноких родителей, а также родителей детей-инвалидов, есть большое количество мер, которые распространяются на всех сотрудников.

Ранее РСПП инициировала опрос, в котором приняли участие 375 компаний (70% - крупный бизнес, 30% - малый и средний бизнес) о поддержке работников с семейными обязанностями. Самые распространенные меры по результатам опроса – это организация летнего отдыха детей, материальная поддержка многодетных и одиноких родителей, предоставление отпуска в удобное время (часто совмещая с каникулами детей), предоставление дополнительных дней отпуска, содействие в обеспечении совместного семейного отдыха и т.д. Результаты опроса также учтут при подготовке сборника рекомендаций, который РСПП планирует разработать к осени 2024 года.