Игорь Норенков: "Промышленность Нижегородской области – основная отрасль экономики, дающая треть объема ВРП" Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

"Создание условий для поступательного развития промышленности региона было ключевой задачей Законодательного Собрания в самом начале его работы и сейчас остается важным направлением. Парламентарии всегда уделяли серьезное внимание и продолжают совершенствовать законодательство об инвестиционной и инновационной деятельности, поддерживают инициативы, направленные на техническое оснащение и перевооружение предприятий региона", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

"Нижегородский закон "О промышленной политике", принятый в 1997 году, лег в основу федерального закона. Документ несколько раз полностью переписывался, поскольку менялись экономические условия и ставились новые задачи, создавались новые направления для развития промышленности, вырабатывались новые меры господдержки. В настоящее время в Нижегородской области работает отлаженная система поддержки промышленности – реализуется рекордный комплекс финансовой поддержки промпредприятий, предоставляются налоговые льготы, создана развитая сеть инфраструктуры развития промышленности", - подчеркнул Игорь Норенков.

"В регионе ведется большая работа по стимулированию инвестиционной активности предприятий: увеличен реальный срок действия налоговых льгот, применяются конкурсные процедуры, установлен максимально возможный размер снижения ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет области. Упрощены условия предоставления льготы по налогу на прибыль организаций инвесторам, реализующим приоритетные инвестиционные проекты области с объем инвестиций более 40 млрд рублей. В периоды нестабильной экономической ситуации вводился временный мораторий на расторжение инвестиционных соглашений до конца года, если инвестор не выполняет условий соглашения", - продолжил парламентарий.

"Этот комплекс реализуемых мероприятий приносит свои плоды: индекс промышленного производства в 2023 году составил 110,6% к уровню 2022 года, Нижегородская область занимает высокие позиции по объему отгрузки продукции в обрабатывающем секторе – 2 место в Приволжском федеральном округе и 8 место в российском рейтинге. Сегодня промышленный комплекс Нижегородской области является основной отраслью экономики, дающей треть объема валового регионального продукта и треть платежей в бюджет", - резюмировал Игорь Норенков.