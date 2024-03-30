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Бизнес

"ТНС энерго НН": прекращается прием платежей через терминалы самообслуживания

09 апреля 2024 11:58  [122] Бизнес

"ТНС энерго НН" информирует, что с апреля 2024 будет прекращен прием платежей через терминалы самообслуживания, установленные в клиентских офисах компании:
- за потребленную электроэнергию; 
- судебные издержки;
- госпошлины;
- пени по решению суда;
- за отключение и подключение электроэнергии.

Напоминаем, что клиентам компании по-прежнему доступны различные варианты оплаты счетов за электроэнергию:
- банковской картой на сайте или с помощью мобильного приложения; 
- через терминалы и мобильные приложения банков-партнеров;
- на Едином портале государственных услуг;
- в терминалах и кассах платежных агентов.

Возможность передачи показаний через терминалы самообслуживания остается в клиентских офисах Нижегородской области, которые расположены в г. Нижнем Новгороде, Дзержинске, Семенове, Выксе, Сергаче, Шахунье, Балахне, Кстово, Арзамасе, Городце, Павлово, Богородске и Чкаловске. В остальных клиентских офисах Нижегородского региона приём показаний через терминалы прекратится.

 

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Теги:
ТНС Энерго
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