"ТНС энерго НН": прекращается прием платежей через терминалы самообслуживания Бизнес

"ТНС энерго НН" информирует, что с апреля 2024 будет прекращен прием платежей через терминалы самообслуживания, установленные в клиентских офисах компании:

- за потребленную электроэнергию;

- судебные издержки;

- госпошлины;

- пени по решению суда;

- за отключение и подключение электроэнергии.

Напоминаем, что клиентам компании по-прежнему доступны различные варианты оплаты счетов за электроэнергию:

- банковской картой на сайте или с помощью мобильного приложения;

- через терминалы и мобильные приложения банков-партнеров;

- на Едином портале государственных услуг;

- в терминалах и кассах платежных агентов.

Возможность передачи показаний через терминалы самообслуживания остается в клиентских офисах Нижегородской области, которые расположены в г. Нижнем Новгороде, Дзержинске, Семенове, Выксе, Сергаче, Шахунье, Балахне, Кстово, Арзамасе, Городце, Павлово, Богородске и Чкаловске. В остальных клиентских офисах Нижегородского региона приём показаний через терминалы прекратится.