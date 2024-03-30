Около 75 участков остаются в зоне подтопления из-за паводка в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижегородской области по данным на 12 апреля в зоне подтопления насчитывается 77 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Так, под водой находятся участки в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Уренском и Шатковском муниципальных округах

Вместе с тем, в связи со снижением уровня воды освободился 1 низководный мост и 1 придомовая территория в с. Заречное городского округа Арзамас.

Также зафиксировано подтопление двух приусадебных участков в Сергачском муниципальном округе. Данные территории входят в перечень ежегодно попадающих в зону возможного подтопления. Жизнедеятельность населения не нарушена.

Как сообщалось ранее, еще 24 земельных участка освободились от воды в Нижегородской области.