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Общество

"Мастерская новых медиа" будет готовить создателей стратегических медиапроектов

15 апреля 2024 18:15  [88] Общество

Федеральная образовательная программа "Мастерская новых медиа" объявила старт набора на направление "Стратегические коммуникации". Участниками этого потока станут 75 сценаристов, продюсеров, режиссеров, медиатехнологов, руководителей проектов со всей страны. Подать заявку и пройти первые этапы отбора нужно до 3 мая на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф

Пилотный поток, который прошел в 2023 году, показал наличие запроса на подготовку творческих и управленческих кадров для создания стратегических медиапродуктов, формирующих модели поведения общества. Такие медиапродукты должны помочь людям разобраться в происходящем и понять, как действовать дальше, задать ценностные и нравственные стандарты, сформировать героев нового времени.

Лучшие кандидаты будут допущены до финального этапа — онлайн-интервью. Старт обучения запланирован на лето 2024 года. Участников потока ждет три шестидневных очных модуля в Москве. 

Участниками могут стать создатели художественных произведений, сценаристы, продюсеры, режиссеры медиапродуктов в новых медиа, геймдизайнеры, медиаменеджеры, медиатехнологи, руководители медиапроектов, и представители смежных профессий из России и русскоговорящие специалисты из других стран.

Юлия Аблец, заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", основатель "Мастерской новых медиа":

"По первым двум потокам "Мастерской новых медиа", запущенным в этом году, мы видим интерес иностранных участников в программе. И слышим от них отзывы, что для них обучение у лучших российских мастеров, экспертов, практиков в новых медиа является бесценной возможностью развивать медиа в своей стране. И мы уверены, что поток "Стратегические коммуникации" точно так же привлечет внимание иностранных участников. И если представители дружеских стран присоединятся к нам на этом обучении, то вместе с российскими медийщиками они смогут развивать наше общее информационное поле, которое сегодня не знает географических границ. На потоке "Стратегические коммуникации" мы будем говорить о том, как с помощью медиаинструментов влиять на общественное мнение, определять поведение людей, основанное на традиционных ценностях". 

Мастерами первого потока в 2023 году были генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак. В мастерских участники прорабатывали проекты по тематическим направлениям, ряд инициатив, поддержанных Мастерами, уже реализуются или готовятся к старту. 

Спикерами направления стали культурные деятели, политтехнологи, представители власти: министр культуры России Ольга Любимова, режиссер, актер, продюсер Федор Бондарчук, актёр, режиссёр театра и кино Константин Богомолов, писатель, публицист Александр Цыпкин, музыкальный продюсер Юрий Бардаш, сценарист, креативный продюсер "Национальной Медиа Группы" Андрей Золотарев, президент РАСО Евгений Минченко, президент РАПК Георгий Казанков, и др.

Ранее сообщалось, что "Мастерская новых медиа" объявила набор на новый поток для медийщиков.

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