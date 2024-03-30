"Мастерская новых медиа" будет готовить создателей стратегических медиапроектов Общество

Федеральная образовательная программа "Мастерская новых медиа" объявила старт набора на направление "Стратегические коммуникации". Участниками этого потока станут 75 сценаристов, продюсеров, режиссеров, медиатехнологов, руководителей проектов со всей страны. Подать заявку и пройти первые этапы отбора нужно до 3 мая на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф.

Пилотный поток, который прошел в 2023 году, показал наличие запроса на подготовку творческих и управленческих кадров для создания стратегических медиапродуктов, формирующих модели поведения общества. Такие медиапродукты должны помочь людям разобраться в происходящем и понять, как действовать дальше, задать ценностные и нравственные стандарты, сформировать героев нового времени.

Лучшие кандидаты будут допущены до финального этапа — онлайн-интервью. Старт обучения запланирован на лето 2024 года. Участников потока ждет три шестидневных очных модуля в Москве.

Участниками могут стать создатели художественных произведений, сценаристы, продюсеры, режиссеры медиапродуктов в новых медиа, геймдизайнеры, медиаменеджеры, медиатехнологи, руководители медиапроектов, и представители смежных профессий из России и русскоговорящие специалисты из других стран.

Юлия Аблец, заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", основатель "Мастерской новых медиа":

"По первым двум потокам "Мастерской новых медиа", запущенным в этом году, мы видим интерес иностранных участников в программе. И слышим от них отзывы, что для них обучение у лучших российских мастеров, экспертов, практиков в новых медиа является бесценной возможностью развивать медиа в своей стране. И мы уверены, что поток "Стратегические коммуникации" точно так же привлечет внимание иностранных участников. И если представители дружеских стран присоединятся к нам на этом обучении, то вместе с российскими медийщиками они смогут развивать наше общее информационное поле, которое сегодня не знает географических границ. На потоке "Стратегические коммуникации" мы будем говорить о том, как с помощью медиаинструментов влиять на общественное мнение, определять поведение людей, основанное на традиционных ценностях".

Мастерами первого потока в 2023 году были генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак. В мастерских участники прорабатывали проекты по тематическим направлениям, ряд инициатив, поддержанных Мастерами, уже реализуются или готовятся к старту.

Спикерами направления стали культурные деятели, политтехнологи, представители власти: министр культуры России Ольга Любимова, режиссер, актер, продюсер Федор Бондарчук, актёр, режиссёр театра и кино Константин Богомолов, писатель, публицист Александр Цыпкин, музыкальный продюсер Юрий Бардаш, сценарист, креативный продюсер "Национальной Медиа Группы" Андрей Золотарев, президент РАСО Евгений Минченко, президент РАПК Георгий Казанков, и др.

Ранее сообщалось, что "Мастерская новых медиа" объявила набор на новый поток для медийщиков.