Электричество частично отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 16 апреля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 16 апреля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Канавинском районе отключение электричества запланировано в одной многоэтажке на ул. Совнаркомовской, 32 с 8:00 до 17:00.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся жилые дома и административные здания по адресам: 1-й Осташковский пер., 1-10; 2-й Осташковский пер., 2, 3, 4; ул. Горная, 45; Осенний проезд, 1-11; ул. Шатковская, 3а (автоцентр "Гранд"), 2б (школа №140); ул. Широтная, 25а (метеостанция); ул. 40 лет Победы - все дома; ул. Маршала Голованова, 49б; ул. Маршала Жукова, 1.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат на ул. Бекетова, 29а; ул. Юбилейной, 6-14.

В Сормовском районе с 12:00 до 15:00 электричества не будет на ул. Баренца в домах № 11, 13.