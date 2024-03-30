Благоустройство Нижне-Волжской набережной начнут с наступлением сухой погоды Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Красить балюстрады, ремонтировать плитку и высаживать цветы на Нижне-Волжской набережной областного центра начнут с наступлением устойчивой теплой и сухой погоды. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, который по просьбе горожан оценил состояние Нижне-Волжской набережной и Гребного канала.

Пройдя путь от Канавинского моста до Гребного канала, вместе со своим заместителем Антоном Максимовым и главой Нижегородского района Алексеем Рыболовлевым, мэр в течении четырех часов проверял озеленение, оценивал состояние тротуарной плитки, ограждений, опор освещения, а также уборку мусора и т.д.

По итогам проведенной инспекции глава города поручил провести частичный ремонт брусчатки, привести в порядок балюстраду и с началом устойчивого тепла высадить на набережной цветы.

На Гребном канале после работ жилищно-коммунальных служб восстановят благоустройство в постоянном варианте. Кроме того, здесь продолжат красить урны и опоры освещения, по необходимости будет восстановлен деревянный настил.

В администрации Нижегородского района отметили, что подобная работа проводится не только на популярных общественных пространствах, но и по всей территории. Кроме того, в апреле-мае запланирован ямочный ремонт.

Ранее сообщалось, что в субботу 20 апреля в Нижнем Новгороде пройдет общегородской субботник, о котором в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев. Мэр отметил, что всем нижегородцам, пришедшим на субботник, будет предоставлен инвентарь.

Также сообщалось, что бульвар перед ДК "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде благоустроят за 71 млн рублей