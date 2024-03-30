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Спорт

Нижегородская область отмечена среди лидеров по количеству участников Всероссийского зимнего марафона "Сила России"

16 апреля 2024 17:08  [84] Спорт

Фото: НРО "Единая Россия"

Старт подготовке второго летнего спортивного марафона "Единой России" "Сила России" дали на ВКС с советами сторонников и региональными отделениями партии.

"Мероприятия нашего марафона будут тематическими. Они пройдут в несколько летних праздников, среди которых День защиты детей, День России, День семьи любви и верности и, конечно, День физкультурника. Традиционно будем проводить спортивные фестивали для семей, зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта. Каждый регион может разнообразить мероприятия, сделать акцент на традиционных национальных спортивных играх", - отметила председатель Центрального совета сторонников "Единой России", депутат Госдумы Ольга Занко.

Зарегистрироваться для участия в спортивных мероприятиях можно будет на сайте проекта. 

Ольга Занко также рассказала, что при проведении зимнего марафона "Единая Россия", советы сторонников партии организовали почти 5 тысяч тренировок. В них участвовали более 200 тысяч человек по всей стране.

"Участниками зимнего Всероссийского спортивного марафона "Сила России" стали дети и их родители, студенты, спортсмены, члены семей мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Более трех тысяч НКО были вовлечены в организацию марафона", - сказала Ольга Занко.

Мероприятия прошли в несколько этапов: лыжные выходные, неделя спорта на коньках, неделя женского здоровья, семейная спортивная Масленица. 

Нижегородская область была отмечена среди лидеров по количеству участников спортивных мероприятий наряду с Московской, Свердловская областями, Республикой Башкортостан и Санкт-Петербургом.

Как сообщил региональный координатор проекта "Детский спорт", директор спортшколы "Радий" Владимир Поддымников, в Нижегородской  области в рамках зимнего марафона "Сила России" было открыто 97 площадок для занятий самыми разными видами спорта.  

"Отмечу, что после проведения летнего марафона в 2023 году увеличилось количество муниципалитетов–участников. За все время мы организовали тренировки и мастер-классы с профессионалами для нижегородцев всех возрастов. Например, лыжные марафоны, тренировки на льду, соревнования по хоккею, зимние забавы и даже заплывы "моржей". Также проходили шахматные выходные, Неделя женского здоровья, семейная масленица со спортивными эстафетами и веселыми стартами. Уверен, что марафон "Сила России" станет хорошей традицией для развития спорта и привлечет еще больше желающих к занятиям спортом и активному отдыху", - отметил Владимир Поддымников.  

Второй летний Всероссийский марафон "Сила России" стартует 1 июня и продлится до 10 августа - Дня физкультурника.

"Спорт всегда есть и будет востребован. Мы помогаем сделать его доступным каждому. Считаю, что такой проект должен продолжаться. Ведь приобщая людей к спорту, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодежи, мы укрепляем нашу страну", – подытожил председатель оргкомитета "Силы России", сенатор, Герой России Александр Карелин.  

Напомним, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу включены в народную программы "Единой России".

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Теги:
Единая Россия Спорт
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