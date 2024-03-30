Почетный знак городской Думы может появиться в Нижнем Новгороде Общество

16 апреля 2024 года в формате видеоконференции состоялось заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению городской Думы Нижнего Новгорода под председательством Ольги Балакиной, повестка которого включала десять вопросов.

В ходе заседания комиссии депутаты рассмотрели вопрос об учреждении Почетного знака городской Думы Нижнего Новгорода, в рамках которого обсудили проект Положения о Почетном знаке городской Думы Нижнего Новгорода и приняли решение рекомендовать городской Думе принять данное Положение.

"Почетный знак городской Думы планируется вручать ежегодно ко Дню местного самоуправления, а в 2024 году – ко Дню России не более 5 гражданам РФ, которые имеют высокие достижения в профессиональной сфере, а также внесшим значительный вклад в развитие города", – отметила председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Ольга Балакина.

По итогу заседания, комиссия рекомендовала городской Думе 9 проектов, один направили на доработку.