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Общество

Почетный знак городской Думы может появиться в Нижнем Новгороде

17 апреля 2024 11:32  [44] Общество

16 апреля 2024 года в формате видеоконференции состоялось заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению городской Думы Нижнего Новгорода под председательством Ольги Балакиной, повестка которого включала десять вопросов.

В ходе заседания комиссии депутаты рассмотрели вопрос об учреждении Почетного знака городской Думы Нижнего Новгорода, в рамках которого обсудили проект Положения о Почетном знаке городской Думы Нижнего Новгорода и приняли решение рекомендовать городской Думе принять данное Положение.

"Почетный знак городской Думы планируется вручать ежегодно ко Дню местного самоуправления, а в 2024 году – ко Дню России не более 5 гражданам РФ, которые имеют высокие достижения в профессиональной сфере, а также внесшим значительный вклад в развитие города", – отметила председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Ольга Балакина.

По итогу заседания, комиссия рекомендовала городской Думе 9 проектов, один направили на доработку.

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