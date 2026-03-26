Север на связи: МегаФон повысил емкость сети для эко-туристов Нижегородской области

Инженеры оператора активировали дополнительный диапазон частот и провели рефарминг на телеком-оборудовании в городе Урень Нижегородской области. Это позволило сразу на 30% увеличить скорость передачи данных в смартфонах жителей и многочисленных гостей этого районного центра.

Административный центр Уренского муниципального округа находится в 200 километрах к северу от Нижнего Новгорода. Город с населением в 12 тысяч жителей называют «столицей деревень», здесь хорошо развиты народные промыслы. Край славится живописной природой, отличными местами для рыбалки и грибной охоты. Все это привлекает эко-туристов и жителей крупных городов, планирующих отдохнуть от городской суеты.

Кроме того, в Урене находится Северный межрайонный медицинский центр, объединивший больницы четырех близлежащих районов, где в общей сложности проживают около 58 тысяч человек.

Именно в этой локации инженеры МегаФона провели работы по модернизации телеком-оборудования. Для расширения покрытия и ускорения мобильного интернета оператор задействовал высокочастотный диапазон, который наиболее эффективен для повышения ёмкости сети. Теперь воспользоваться высокоскоростным интернетом одновременно могут тысячи абонентов, при этом скорость загрузки останется высокой, что позволит легко загружать тяжелые файлы, смотреть видео в режиме онлайн, вести деловые переговоры и решать любые другие цифровые задачи.

«Север области обладает огромным экономическим и туристическим потенциалом, и мы заранее «прокачиваем» связь там, куда завтра придут инвесторы, а уже сейчас открываются новые социальные проекты. В прошлом году мы провели работы в Тоншаеве и Шахунье, в начале этого года добрались до Уреня и Краснобаковского района. Причем, модернизация идет не только в районных центрах, но и в малых населенных пунктах. Одним из них стала деревня Красногор на берегу Ветлуги, здесь проживают всего 20 человек, но у них уже есть скоростной интернет и надежная связь», — рассказал директор МегаФона в Нижегородской области Алексей Михайлов.