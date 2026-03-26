Учитель года из Нижнего Новгорода рассказал, как найти подход к детям Общество

Победитель городского этапа конкурса "Учитель года-2026" в Нижнем Новгороде, учитель химии и биологии школы №118 Московского района Роман Смирнов рассказал НИА "Нижний Новгород", как меняются современные ученики и какие подходы к ним наиболее эффективны.



По его словам, главное отличие нынешних школьников – изменение восприятия информации. Педагог отметил, что у детей хуже работают некоторые форматы занятий, которые были эффективны еще несколько лет назад. Это, по его мнению, связано со сменой типа мышления.



"Сейчас модно говорить о клиповом мышлении. Оно действительно преобладает", – сказал Смирнов, добавив, что в этих условиях учителю необходимо подбирать новые формы работы и адаптироваться под конкретный класс.



При этом педагог подчеркнул, что современные дети не стали хуже. Они остаются способными, мотивированными и усидчивыми, а различия связаны скорее с особенностями времени.



Говоря о подходах к обучению, Смирнов отметил, что школьники лучше воспринимают информацию короткими фрагментами. В связи с этим, по его мнению, наиболее эффективной становится постоянная смена видов деятельности.



"Им тяжело 20 минут читать текст, а потом анализировать его", –отметил собеседник НИА. В качестве альтернативы педагог назвал использование интерактивных форматов и информационно-коммуникационных технологий, включая презентации с видео и задания, не требующие длительного выполнения.



Отдельное внимание, по словам учителя, следует уделять наглядности. "Картинка для них как будто несет больше смысла и информации, чем даже небольшой текстовый фрагмент", – добавил Смирнов.

