  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Учитель года из Нижнего Новгорода рассказал, как найти подход к детям

Фото: предоставлено героем публикации

Победитель городского этапа конкурса "Учитель года-2026" в Нижнем Новгороде, учитель химии и биологии школы №118 Московского района Роман Смирнов рассказал НИА "Нижний Новгород", как меняются современные ученики и какие подходы к ним наиболее эффективны.

По его словам, главное отличие нынешних школьников – изменение восприятия информации. Педагог отметил, что у детей хуже работают некоторые форматы занятий, которые были эффективны еще несколько лет назад. Это, по его мнению, связано со сменой типа мышления.

"Сейчас модно говорить о клиповом мышлении. Оно действительно преобладает", – сказал Смирнов, добавив, что в этих условиях учителю необходимо подбирать новые формы работы и адаптироваться под конкретный класс.

При этом педагог подчеркнул, что современные дети не стали хуже. Они остаются способными, мотивированными и усидчивыми, а различия связаны скорее с особенностями времени. 

Говоря о подходах к обучению, Смирнов отметил, что школьники лучше воспринимают информацию короткими фрагментами. В связи с этим, по его мнению, наиболее эффективной становится постоянная смена видов деятельности.

"Им тяжело 20 минут читать текст, а потом анализировать его", –отметил собеседник НИА. В качестве альтернативы педагог назвал использование интерактивных форматов и информационно-коммуникационных технологий, включая презентации с видео и задания, не требующие длительного выполнения.

Отдельное внимание, по словам учителя, следует уделять наглядности. "Картинка для них как будто несет больше смысла и информации, чем даже небольшой текстовый фрагмент", – добавил Смирнов. 

Прочитать большое интервью НИА "Нижний Новгород" с учителем года Романом Смирновым можно по ссылке

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Учитель школьники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных