Учитель года из Нижнего Новгорода рассказал, как найти подход к детям

Победитель городского этапа конкурса "Учитель года-2026" в Нижнем Новгороде, учитель химии и биологии школы №118 Московского района Роман Смирнов рассказал НИА "Нижний Новгород", как меняются современные ученики и какие подходы к ним наиболее эффективны.
По его словам, главное отличие нынешних школьников – изменение восприятия информации. Педагог отметил, что у детей хуже работают некоторые форматы занятий, которые были эффективны еще несколько лет назад. Это, по его мнению, связано со сменой типа мышления.
"Сейчас модно говорить о клиповом мышлении. Оно действительно преобладает", – сказал Смирнов, добавив, что в этих условиях учителю необходимо подбирать новые формы работы и адаптироваться под конкретный класс.
При этом педагог подчеркнул, что современные дети не стали хуже. Они остаются способными, мотивированными и усидчивыми, а различия связаны скорее с особенностями времени.
Говоря о подходах к обучению, Смирнов отметил, что школьники лучше воспринимают информацию короткими фрагментами. В связи с этим, по его мнению, наиболее эффективной становится постоянная смена видов деятельности.
"Им тяжело 20 минут читать текст, а потом анализировать его", –отметил собеседник НИА. В качестве альтернативы педагог назвал использование интерактивных форматов и информационно-коммуникационных технологий, включая презентации с видео и задания, не требующие длительного выполнения.
Отдельное внимание, по словам учителя, следует уделять наглядности. "Картинка для них как будто несет больше смысла и информации, чем даже небольшой текстовый фрагмент", – добавил Смирнов.
Прочитать большое интервью НИА "Нижний Новгород" с учителем года Романом Смирновым можно по ссылке.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+