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Общество

Расходы на содержание общественных территорий в Нижнем Новгороде увеличат на 250 млн рублей

17 апреля 2024 14:55  [65] Общество

17 апреля председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев провел в режиме видеоконференции заседание постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Первым вопросом рабочей повестки стала актуализация Положения о контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода. Докладчик – начальник управления правовой и аналитической деятельности городской Думы Ирина Маслова – обосновала необходимость корректировки. В результате члены комиссии единогласно поддержали наделение контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода полномочиями в сфере международных и внешнеэкономических связей.

Затем депутаты согласовали внесение изменений в бюджет города Нижнего Новгорода на 2024 год в части увеличения его доходной и расходной части на 250 млн рублей на счет межбюджетных трансфертов из регионального бюджета. Средства будут направлены на содержание объектов благоустройства и общественных территорий.

Также члены комиссии заслушали доклад исполняющего обязанности директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Владимира Лакасева об итогах реализации в 2023 году муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода" на 2023-2028 годы. Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Нижнего Новгорода, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами и эффективности бюджетных расходов. В отчетном году достигнуто исполнение всех целевых индикаторов на 100%. В июле 2023 года рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода до уровня А(RU), прогноз "Стабильный", в декабре его подтвердило. Информация принята членами комиссии к сведению.

"Было приятно услышать, что Нижний Новгород имеет один из самых высоких в стране кредитных рейтингов среди муниципалитетов. Это свидетельствует об эффективности программы управления городскими финансами. Можно только порадоваться, что она успешно реализуется и позволяет повышать налоговые и неналоговые доходы бюджета, дает возможность выполнять все наши социальные обязательства", - отметил Олег Лавричев.

В завершении заседания депутаты изучили итоги проведения экспертизы реализованных в 2023 году муниципальных программ города Нижнего Новгорода, представленные председателем городской контрольно-счетной палатой Юлией Абызовой. Тема является крайне актуальной, поскольку на программный бюджет, состоящий из 23-х муниципальных программ, приходится 94,6% от бюджета города на 2023 год, что составляет 64,8 млрд рублей. При этом на обеспечение благоприятных условий развития человеческого капитала направлено 48,9% программного бюджета (31,7 млрд рублей), а на пространственно-средовое развитие и инфраструктуру города 48,1% (31,2 млрд рублей). Депутаты приняли информацию к сведению.

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