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Экономика

Иван Григорьев: "Подход к развитию особой экономической зоны "Кулибин" основательный и комплексный"

18 апреля 2024 11:04  [103] Экономика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

На территории особой экономической зоны состоялось выездное заседание комитета Думы Дзержинска по экономике, промышленности и инвестициям под председательством Ивана Григорьева, к которому присоединились депутаты из других комитетов. 

О том, какие цели уже достигнуты и о поставленных задачах рассказал заместитель генерального директора по стратегии и развитию Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин.

"ОЭЗ "Кулибин" в настоящее время стремительно развивается. На данный момент экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" одобрил бизнес-планы 27 компаний, статус резидента получили 25 организаций с заявленным объемом инвестиций почти в 60 миллиардов рублей, создается более трех тысяч рабочих мест. У Корпорации развития как управляющей компании особой экономической зоны большие планы по развитию этой территории. Так, в начале апреля был дан старт строительству инженерной инфраструктуры ОЭЗ, в дальнейшем здесь планируется создать единую экосистему, включающую в себя не только производственные площадки, но и жилой микрорайон для сотрудников предприятий", – сказал он.

Для инвесторов "Кулибин" интересен, в размещении на площадках особой экономической зоны всегда готовы помочь администрация города и Корпорация развития региона.  

"Особая экономическая зона "Кулибин" даёт толчок к развитию кооперационных связей между действующими предприятиями, к росту экономики города и региона, а кроме того, привлекает новые кадры в Дзержинск. Это логично влечёт за собой строительство жилья для сотрудников предприятий, образовательных и других учреждений, необходимых для эффективного функционирования особой экономической зоны, объектов коммунальной инфраструктуры. Хочу отметить, что Корпорация развития Нижегородской области не ограничивается расширением только производственной площадки особой экономической зоны, но и уделяет внимание развитию социального и жилищного строительства для сотрудников ОЭЗ", – отметила директор департамента экономического развития и инвестиций Наталья Китаева. 

Депутаты выехали на производственные площадки, на которых разместились действующие резиденты ОЭЗ - "МОНАМИН", "ХОМА АДГЕЗИВ", "Пластматика". Среди тем, которые были затронуты в ходе обсуждения перспектив "Кулибина", был и кадровый вопрос.

Представители "ХОМА АДГЕЗИВ" поделились своими наработками по сохранению молодых кадров: на предприятии успешно действует система наставничества.

"Предприятия, которые заходят в "Кулибин", являются современными и технологичными, и вопрос кадров не праздный. В Дзержинске реализуется программа "Профессионалитет", с помощью которой подготавливаются специалисты для производств, связанных с химией, аппаратным производством. Хочется, чтобы на новых предприятиях работали, прежде всего, дзержинцы", - сказал член профильного комитета Анатолий Щетков. 

Представители предприятий рассказали об особенностях производственного процесса, выпускаемой продукции, реализованных идеях. Например, на "Пластматике" в месяц перерабатывается около тысячи тонн полимеров и производятся автокомпоненты, тара, технические изделия. Специалисты разработали для своего производства автоматизированную централизованную систему подачи сырья, которая помогла снизить показатели по браку.

Предприятие "МОНАМИН" получило статус резидента ОЭЗ в 2023 году. Производство рассчитано на выпуск 15 тысяч тонн высоко востребованного продукта - диметилэтаноламина (ДМЭА) и метилдиэтаноламина (МДЭА) для нефтехимической, лакокрасочной и других отраслей промышленности.   

Год назад  территория зоны была расширена в десять раз, и теперь занимает 724 га. Сейчас в нее входят одна государственная и три частных площадки. На днях на государственной площадке стартовало строительство инженерной инфраструктуры. Вскоре будут проложены сети  газо- и электроснабжения, обеспечено водоснабжение и водоотведение. В планах Корпорации развития – возведение цехов для будущих инвесторов, строительство гостиничного комплекса с вертолетной площадкой. 

"Впечатления только положительные. Хочется отметить основательный и комплексный подход к развитию "Кулибина": здесь для инвесторов будет создана не только инженерная, но и социальная инфраструктура – жилые дома. В целом важность роста "Кулибина", его наполнения новыми предприятиями сложно переоценить, так как это даст определенный производственно-экономический подъем как Дзержинску, так и всему Нижегородскому региону", - отметил председатель комитета Иван Григорьев.

 

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Теги:
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