Олег Тюкаев возглавил завод "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде Политика

Фото: сайт завода "Красное Сормово"

Олег Тюкаев назначен временно исполняющим обязанности гендиректора ПАО "Завод "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте судостроительного предприятия.

На этом посту он сменил Михаила Першина, полномочия которого были прекращены накануне решением совета директоров завода "Красное Сормово".

"До этого Олег Тюкаев работал заместителем генерального директора судоверфи по производству", - говорится в сообщении.

СПРАВКА:

Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) основан в 1849 году. Предприятие специализируется на выпуске судов коммерческого флота.

Напомним, Михаил Першин был назначен на должность гендиректора завода "Красное Сормово" в декабре 2018 года, сменив на этом посту Николая Жаркова, который руководил предприятием с 1984 года.