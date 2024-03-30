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Бизнес

Спрос на смартфон HONOR Magic 6 Pro превысил показатели предшественников

18 апреля 2024 14:12  [116] Бизнес

Компания МТС открыла продажи флагманского смартфона HONOR Magic 6 Pro с AI-камерой и морозоустойчивой батареей. Новинка уже доступна в розничной сети и в интернет-магазине по цене 109 990 рублей.

Предзаказ на флагман от HONOR длился с 8 по 15 апреля. Спрос на HONOR Magic 6 Pro в Нижегородской области оказался одним из самых высоких среди новинок этого года. Например, количество предзаказов на новинку на 80% больше, чем на модель Samsung Galaxy S24+, которая появилась на российском рынке в начале этого года, а общее количество предзаказов на модели S24+ и Ultra сопоставимо с интересом к Magic6 Pro. 

HONOR Magic 6 Pro представлен в цветах "Графитовый черный" с задней панелью из матового стекла и "Шалфейный зеленый" с отделкой из текстурной экокожи. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 12 + 512 ГБ составляет 129 990 рублей. На старте продаж действует промо действует специальное предложение: скидка 20 000 рублей и умные HONOR Watch 4 в подарок. 

"Клиенты МТС встретили HONOR Magic 6 Pro очень тепло, что подтверждают результаты предзаказа. Отмечу, что порядка 70% покупок пришлось на модель в цвете "Графитовый черный". В дальнейшем мы ожидаем, что уже со старта продаж интерес к новинке будет не менее высоким, чем в период предзаказа", – комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов. 

Ранее МТС первой в России презентовала HONOR Magic 6 Pro за сутки до старта предзаказов в своем флагманском магазине в Москве. Мероприятие посетили актер и продюсер Милош Бикович и режиссер и сценарист Анна Меликян.

Фото: пресс-служба МТС 
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Теги:
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