Нижегородские промпредприятия по господдержке получили почти 750 млн рублей в 2023 году Экономика

В нижегородском Заксобрании на комитете по экономике прошло обсуждение реализации государственной программы "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

С докладом по данному вопросу выступил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он отметил, что региональная промышленность в течение всего 2023 года показывала динамичный рост.

"Это говорит о том, что наши производственники смогли достаточно быстро адаптироваться к сложившейся экономической ситуации. Развитие импортозамещения и увеличение заказов, в том числе гособоронзаказа, помогли нарастить объемы производства. А меры господдержки помогали нашему бизнесу выполнять все эти задачи. Так, в рамках программы "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области" в прошлом году мы выделили нижегородским предприятиям из областного бюджета более 750 млн рублей", - рассказал министр.

Максим Черкасов также добавил, что в прошлом году региональный Минпром был награжден на федеральном уровне за первое место по развитию нормативно-правовой базы поддержки промышленности.

"Это высокая оценка совместной работы нашего министерства с депутатским корпусом Нижегородской области. Кроме того, по поручению губернатора региона Глеба Сергеевича Никитина, мы активно работаем над тем, чтобы региональные компании могли максимально использовать средства из федерального бюджета", - подчеркнул глава Минпрома региона.

"Результаты работы по поддержке промышленности и инноваций Нижегородской области можно оценить не только на бумаге. Темпы роста промышленности региона говорят сами за себя. Мероприятия государственной программы эффективны, а ряд целевых показателей значительно перевыполнен. Например, объем отгруженных товаров превысил 2 трлн рублей. Уверен, что это не предел", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Депутаты регионального парламента вместе с правительством готовы при необходимости обсуждать и дополнять существующие меры поддержки новыми направлениями, а также рассматривать вопросы увеличения финансирования. Кроме того, мы находимся в тесном контакте с предприятиями, которые дают обратную связь и высказывают свои предложения", - сказал председатель комитета ЗСНО по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

Как сообщалось ранее, рост экономических показателей отмечен в Нижегородской области в 2023 году.