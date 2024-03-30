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Общество

"Гагаринские уроки" прошли в музее истории АПЗ

20 апреля 2024 15:30  [110] Общество

Арзамасский приборостроительный завод с начала 1960-х годов участвовал в реализации масштабных космических проектов. На предприятии даже собирали опытный образец прибора для ракеты-носителя "Восток", на котором Юрий Гагарин полетел в космос. Эти интересные факты школьники, учащиеся инженерных классов, узнали на "Гагаринских уроках", которые прошли с 12 по 18 апреля в музее истории АПЗ.

Гагаринский урок под названием "Космос – это мы!" – это масштабный проект, посвященный полету Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года. Он проводится для школьников по всей России и за рубежом с 2016 года с целью просвещения и патриотического воспитания подрастающего поколения. На них рассказывают о жизни героических летчиков-космонавтов СССР и России, о достижениях страны в пилотируемой космонавтике. 

На основе рекомендованных методических материалов специалисты музея истории АПЗ подготовили познавательную программу для учащихся инженерных классов лицея и школы №6. В День авиации и космонавтики на урок пришли лицеисты 8 "А".

В зале гражданской продукции были представлены портрет Юрия Гагарина, фотографии Алексея Леонова, макеты космических кораблей, для которых АПЗ изготавливает приборы, и другие экспонаты заводской выставки, посвященные космической тематике.

Гагаринский урок состоял из трех частей. В первой ребята посмотрели фильм "Пионеры космоса" о первом отряде космонавтов. Во втором блоке узнали о жизненном и профессиональном пути знаменитого летчика-космонавта Алексея Леонова, который первым вышел в открытый космос. После полета он и летчик-космонавт командир космического корабля "Восход-2" Павел Беляев ездили по всему Советскому Союзу и зарубежью. Побывал Алексей Архипович и в Арзамасе, посетил АПЗ. На память о его визите остались фотографии и запись в Книге Почета предприятия.

Алексей Леонов связан с Арзамасом еще и тем, что в городе после демобилизации жил его друг, советский летчик, заместитель командира по летной части эскадрильи, в которой служил Леонов, Лаврентий Гормаш. Он некоторое время трудился на АПЗ, и встреча старых друзей после многолетней разлуки произошла именно на заводе. 12 апреля на встречу с лицеистами пришли жена внука Лаврентия Захаровича Светлана и правнучка Мелания. 

В заключительной части мероприятия школьникам рассказали о вкладе АПЗ в космическую отрасль и показали самый мелкий экспонат экспозиции музея – шариковую опору (ОПШ) длиной всего 3 мм. Это изделие выпускается на АПЗ с 2009 года и используется в системе управления пилотированными космическими кораблями "Союз", транспортно-грузовым кораблем "Прогресс", а также используется в спутник-системах "Глонасс" и "Экспресс". Школьники рассмотрели изделие в многократном увеличении через электронный микроскоп, который недавно приобретен для музея истории АПЗ.

Уроки получились познавательными, ребята благодарили за интересный рассказ и впечатляющие документальные фильмы, которые расширили кругозор и сферу знаний подростков.

СПРАВКА:
Инициатором проведения Гагаринских уроков стал Герой Российской Федерации летчик-космонавт Юрий Лончаков.

Текст: Екатерина Ядрова

Фото: Александр Барыкин

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Теги:
АПЗ
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