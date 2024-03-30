Более 800 сотрудников региональных инвестиционных команд начали учебу по программе Минэкономразвития РФ Экономика

В Москве стартовало обучение региональных инвестиционных команд со всей России по программе Высшей школы госуправления Президентской академии и Минэкономразвития России: "Управленческое мастерство: развитие региональных команд".

Ее разработали для повышения качества внедрения регионального инвестиционного стандарта под руководством первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.

"Региональный инвестиционный стандарт — это основа экономического роста субъектов РФ, над которой нужно постоянно работать. Важно, чтобы местные команды разбирались в нюансах мер поддержки, адресно их подбирали и комбинировали. Потому что работа с инвесторами — это, в первую очередь, работа регионов. Вы те, кто решает 95 процентов вопросов предпринимателей. Задача федерации в том, чтобы работать с вами в связке, системно развивать инструменты поддержки, помогать во взаимодействии с банками в реализации крупных, сложных инвестиционных проектов", — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Обучение пройдут более 800 специалистов. Программа продлится полгода очно и дистанционно. Участники из 89 субъектов, включая новые регионы, получат необходимые навыки для формирования ключевых институтов по работе с инвесторами, повысят свои финансовые компетенции, ознакомятся с лучшим опытом по привлечению бизнеса.

"РАНХиГС – это крупнейший вуз Европы, не только России. У нас 4,5 тысячи программ, по которым обучаются 270 тысяч человек. Это, действительно, очень много! Но есть программы особые. И вот эта программа - одна из таких. Она собрала заместителей губернаторов и министров, руководителей муниципалитетов, агентств развития, представителей предпринимательского сообщества. Были острые дискуссии на тему того, что нельзя собирать вместе бизнес и государство. Но у нашей команды нет ни малейших сомнений, что это не просто правильно, это помогает делать программы совсем на другом уровне, обмениваться опытом, делиться проблемами, лучше друг друга узнавать и понимать", — сообщил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Программа "Управленческое мастерство: развитие региональных команд" действует третий год. С ее помощью порядка двух тысяч специалистов уже повысили свою квалификацию. В этом году, помимо представителей регионов, в ней принимают участие сотрудники ресурсоснабжающих организаций и деловых объединений, которые также участвуют в работе по внедрению стандарта и оценке качества проделанной работы.

"На уровне регионов - много инструментов привлечения инвестиций. Конечно, в каждом муниципалитете нельзя создать особую экономическую зону или туристический "магнит", но сами команды - как раз и есть тот магнит, который может притягивать инвестиции, работодателей и налоговые поступления. Привлечение инвестиций сегодня – ключевой фактор политического и экономического суверенитета", — сказал председатель "Деловой России" Алексей Репик.

В этом году оценка внедрения регионального инвестиционного стандарта завершится к лету, а результаты представят в рамках Петербургского международного экономического форума.

Напомним, что задача регионального инвестиционного стандарта — сократить путь инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений. Пять институтов стандарта: инвестиционная декларация, карта, комитет, агентство развития, свод инвестправил – были разработаны совместно с деловыми объединениями. Именно бизнес оценивает качество внедрения стандарта. После создания современной системы запуска инвестпроектов позиции ряда регионов улучшились в Национальном инвестиционном рейтинге.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ, а по индексу эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта занимает второе место после Москвы. В октябре 2023 года регион подтвердил внедрение регинвестстандарта и вошел в топ-11 регионов РФ с лучшими практиками работы инвестиционных команд.